Si la grève à la SNCF dégénère, l'Etat pourrait renoncer à privatiser ADP et la FDJ

Le gouvernement va-t-il faire volte-face sur la privatisation d'ADP ? Dossier phare du programme de privatisations envisagé dans la loi Pacte (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), la privatisation du gestionnaire des aéroports parisiens pourrait être retirée du projet, selon notre confrère du Monde si la situation devait se dégrader à la SNCF.

«Si la grève à la SNCF dégénère, on ne mettra pas la privatisation d'ADP et de la FDJ dans le texte, on ne va pas mettre de l'huile sur le feu », a expliqué au quotidien du soir une source de Bercy.