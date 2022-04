Présidentielle : Hidalgo et Pécresse affaiblies après leurs mauvais scores à Paris et en Île-de-France ?

Les deux femmes candidates à la présidentielle représentante de LR et du PS ont terminé respectivement 5ème et 10ème du premier tour de l'élection présidentielle. Valérie Pécresse a obtenu un score de 4,78% et Anne Hidalgo 1,75% des suffrages exprimés, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. Soit respectivement, 1.679.470 de voix pour la première et 616.651 voix.

Sur le périmètre de leur collectivité territoriale, ce n'est guère mieux. Au niveau de l'Île-de-France, la présidente (LR) de la région arrive, là encore 5ème avec 339.468 voix (6,19%), derrière Jean-Luc Mélenchon (30,24%), Emmanuel Macron (30,19%), Marine Le Pen (12,97%) et Eric Zemmour (7,47%). A cette échelle, la maire (PS) de Paris termine, une nouvelle fois, 10ème avec 1,43% des suffrages exprimés, soit 78.561 voix.

Des meilleurs résultats à Paris intra-muros qu'en France

A contrario, elles obtiennent des meilleurs résultats relatifs dans la capitale intra-muros. Valérie Pécresse y arrache 6,59% des suffrages exprimés (69.624 voix), derrière Emmanuel Macron (35,33%), Jean-Luc Mélenchon (30,09%), Eric Zemmour (8,16%), Yannick Jadot (7,61%) et devant Marine Le Pen (5,54%) ainsi qu' Anne Hidalgo qui hérite de 2,17%, soit 22.935 voix.

Est-ce à dire que les candidate des LR et du PS auront moins de marges de manœuvre dans leur hémicycle local ? Cela va sans doute avoir des répercussion, mais il n'est pas si sûr qu'elles en sortent affaiblies. Au conseil régional, la présidente du conseil régional, réélue en juin 2021, détient, a priori, encore la majorité absolue avec 125 élus sur 209 conseillers régionaux, parmi lesquels 102 réunis sous sa bannière "Île-de-France rassemblée" et 23 issus de l'Union des démocrates et indépendants (UDI). Reste que parmi ces derniers, les centristes Philippe Laurent ou Jean-Philippe Dugoin-Clément sont déjà en campagne... pour les élections législatives, sans attendre le second tour de la présidentielle.

Au Conseil de Paris, en revanche, la donne est plus compliquée. Sur 163 élus, 94 fédèrent la majorité, 66 se situent dans l'opposition et 3 siègent chez les non-inscrits, dont l'insoumise Danielle Simonnet, fidèle camarade du candidat de l'Union populaire Jean-Luc Mélenchon qui a fait un carton dimanche après 10 fois plus de voix que la maire de Paris. Pis encore, entre les démissions des uns et des autres, les socialistes ne sont plus que 54 contre 55 pour le groupe "Changer Paris", présidé par la maire (LR) du VIIème arrondissement Rachida Dati.

L'encombrant allié écologiste au Conseil de Paris

Sans attendre le premier tour de scrutin le 10 avril, les 23 conseillers de Paris Europe-Ecologie-Les Verts ont déjà joué des coudes pour peser sur les décisions prises par la maire. Pas plus tard que fin janvier-début février, ces derniers, alliés aux Républicains, ont fait tomber le projet de construction de six tours dans le quartier Masséna-Bruneseau, défendu par le premier (PS) adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, pour le XIIIème arrondissement.

De la même façon qu'EE-LV comme la droite tentent de faire abandonner le projet de "tour Triangle" dans le XVème arrondissement. Sans oublier que le candidat des Verts, Yannick Jadot, obtient près de 4 fois plus de voix que la candidate socialiste dans la capitale, soit 80.374 (sur 1 million de votants). Son conseiller politique étant même un certain... David Belliard, ex-candidat (EE-LV) aux municipales de 2020 et désormais adjoint chargé de la transformation de l'espace public et des mobilités.

Des réunions à suivre les 19 et 31 mai prochains

Du côté des communistes qui participent également à la majorité de la maire, ils ne sont que 11 sur les 94 de la majorité politique du Conseil de Paris. Certes, l'adjoint au Logement Ian Brossat est directeur de campagne de Fabien Roussel, mais ce dernier est arrivé derrière Anne Hidalgo dans la capitale. Le candidat des "jours heureux" y a récolté 5.000 voix de moins que son opposante du Parti socialiste.

Toujours est-il que les prochaines réunions devraient être suivies de près. Le prochain Conseil de Paris se tiendra ainsi les 31 mai, 1er, 2 et 3 juin prochains, tandis que la prochaine séance plénière du conseil régional aura lieu le 19 mai 2022. Autrement dit, à mi-chemin entre le second tour de l'élection présidentielle et le premier tour des élections législatives.