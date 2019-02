Réforme des retraites : Delevoye propose une indexation sur les salaires

Jean-Paul Delevoye, ancien ministre et Haut-commissaire à la réforme des retraites. (Crédits : Benoit Tessier)

Le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, se montre favorable à une indexation des retraites sur les salaires et non sur l'inflation, selon un document de travail soumis aux organisations patronales et syndicales dont l'AFP a obtenu copie samedi, confirmant une information des Échos.