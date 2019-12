Réforme des retraites : Édouard Philippe présentera mercredi "l'intégralité du projet du gouvernement"

Dans une allocution donnée ce vendredi, Édouard Philippe a annoncé qu'il s'exprimera mercredi 11 décembre à midi, depuis le Conseil économique, social et environnemental, pour présenter "l'intégralité du projet du gouvernement", concernant la réforme des retraites.

"Ma logique ne sera jamais celle de la confrontation", a insisté le Premier ministre, au lendemain d'une mobilisation massive contre cette réforme contestée. Toutefois, le chef du gouvernement a tenu à rappeler qu'il resterait ferme sur "la disparition des régimes spéciaux", tout en se disant prêt à des "transitions progressives, afin de ne pas être brutal".

Ma logique n'est pas et ne sera jamais celle de la confrontation. La mise en place d'un système universel de #retraite permet de garantir à tous nos concitoyens leur retraite et celle de leurs enfants. Elle mérite un débat de fond. Nos concitoyens y sont prêts.

"Il ne serait pas raisonnable, pas acceptable, pas juste de changer les règles en cours de partie", a déclaré Édouard Philippe, en s'adressant aux salariés de la SNCF et de la RATP. "C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué, et je répète aujourd'hui, ma disposition totale pour faire en sorte que les transitions soient progressives."

"Nos concitoyens savent que la très grande diversité des 42 régimes de retraites actuels ne peut pas perdurer. Ils savent qu'il faudra, un jour, renoncer à des régimes spéciaux qui ne sont plus compris. Ils savent même qu'au fur et à mesure, nous allons devoir travailler un peu plus longtemps.", a insisté Édouard Philippe.