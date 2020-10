Relance : les pistes du gouvernement pour la reconversion des salariés

Bridgestone, Renault, Airbus, Air France... Depuis plusieurs mois, les grands groupes ont annoncé des fermetures de sites, des suppressions de postes par milliers et la liste ne cesse de s'allonger. Malgré les mesures d'urgence mises en place par le gouvernement au printemps, de nombreuses entreprises ont subi de plein fouet la mise sous cloche de l'économie et les mesures drastiques de confinement. Déjà plus de 700.000 postes ont été détruits au cours du premiers semestre 2020 et l'hécatombe pourrait s'amplifier dans les semaines à venir avec la recrudescence de l'épidémie depuis la rentrée.

Face à ce choc historique, le gouvernement a décidé de multiplier les efforts pour faciliter la reconversion des salariés travaillant dans de nombreux secteurs en crise. Ce lundi 5 octobre, les partenaires sociaux étaient conviés au ministère du Travail pour échanger sur la mise en œuvre du volet social du plan de relance. Cet automne, les réunions vont se multiplier pour assurer le suivi des différents dispositifs. "C'est une première réunion de travail en réponse à la crise avec trois chantiers prioritaires : le plan jeunes, le plan de relance et les métiers en tension", a expliqué l'entourage de la ministre du Travail, Élisabeth Borne, lors d'une réunion avec des journalistes.