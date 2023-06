Retraite : le 6 Juin les syndicats veulent envoyer un dernier message au gouvernement

Les syndicats sont plus que déterminés que jamais. Le mardi 6 juin prochain, ils espèrent mobiliser massivement. Ils savent que ce sera la dernière grande mobilisation avant l'été. La date n'a pas été choisie au hasard. Ce sera deux jours avant les débats à l'Assemblée nationale de la proposition de loi déposée par le groupe Liot. Si Yael Braun-Pivert, la présidente de l'Assemblée nationale, ne dégaine pas l'article 40 de la constitution, l'examen en séance est, en effet, prévu le 8 juin.

Un nouveau blocage selon eux du gouvernement

Opposés à la réforme des retraites, les syndicats sont encore ragaillardis par ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ce mercredi 31 mai. En effet, ils dénoncent un nouveau blocage de la part du gouvernement après que le texte du groupe Liot, lors de son passage en commission des affaires sociales - qui visait à annuler le passage aux 64 ans- a été vidé de sa substance mercredi dernier. Les députés de la majorité ont fait adopter un sous-amendement à l'article 1 qui invalide le passage aux 64 ans.

La majorité a ainsi réalisé un coup politique, afin de contrer une ultime tentative de la part de l'opposition de revenir sur sa réforme. Mais, après l'adoption du texte par 49.3, cette stratégie n'a pas été du goût des syndicats. En témoigne la réaction de Sophie Binet, qui dirige la CGT, « le camp présidentiel est passé en force avec de basses manœuvres. »

Les syndicats sont vent debout contre ce qu'ils voient comme l'obstination du gouvernement à laisser un vote se faire sur cette réforme d'ampleur.

Pour eux, cela révèle une conception pour le moins dirigiste de la démocratie parlementaire mais aussi sociale. Ou finalement la parole du peuple n'est jamais entendue.

Et ce alors même que les sondages montrent combien les Français sont largement opposés au recul de l'âge de départ. Pour les syndicats, le gouvernement, une fois de plus, ne tient pas sa promesse de faire la part belle au dialogue.

Dernier baroud avant l'été

Aussi, mardi prochain, les syndicats ont prévu, une fois de plus de battre le pavé, partout en France. Mardi 30 mai, les treize organisations de salariés et de la jeunesse veulent montrer que leur unité n'a pas faibli. Elles ont publié un communiqué commun qui fait état de leurs revendications communes : le retrait de la réforme des retraites, la revalorisation des salaires, des pensions, et des bourses mais aussi l'élargissement à d'autres requêtes comme l'égalité hommes-femmes, ou encore la nécessité de corriger d'urgence les ordonnances travail.

Plus de 250 manifestations sont prévues partout en France le 6 juin. Des préavis de grève sont déposés dans l'aérien, où il faudra compter sur de fortes perturbations dans les aéroports. Un tiers des vols à Paris-Orly seront annulés. Ces suppressions préventives ont également été requises pour un vol sur cinq en provenance ou à destination des aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, et Nantes, a précisé la DGAC. Dans les services publics, des grèves sont aussi à prévoir.

Pas sûr toutefois que cette mobilisation ne fasse changer le gouvernement d'un iota. L'exécutif tient à passer à autre chose rapidement.