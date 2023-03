Retraites  : crise politique, crise sociale, et maintenant ?

[Article publié le 17.03 à 08h17 et mis à jour à 09h]

Et maintenant ? Alors que le pays est en pleine crise politique après la décision ce jeudi de recourir au 49.3 pour faire passer sa réforme des retraites, les oppositions vont déposer ce vendredi des motions de censure tandis que de nouvelles manifestations sont annoncées, avec le risque un débordement comme l'ont souligné les syndicats, alors que les rassemblements hier soir de plusieurs milliers de manifestants dans plusieurs villes de France comme Paris, Rennes, Nantes, Amiens, Lille, Grenoble... ont été émaillés de tensions et d'incidents.

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a estimé vendredi que ce dernier avait « vocation à continuer à gouverner ». « Il va y avoir un vote », a assuré le ministre sur France Inter, en référence aux motions de censure qui vont être déposées. Sur l'avenir d'Elisabeth Borne, il a affirmé avoir « confiance » en elle, « mais mon avis ne compte pas ».

Motions de censure

Le Rassemblement national doit en effet déposer sa motion, tandis que le groupe des députés indépendants Liot projette lui aussi de déposer une motion de censure « transpartisane » particulièrement surveillée par l'exécutif, même si la barre de la majorité absolue pour faire chuter le gouvernement paraît difficile à atteindre. Selon des calculs, il faudrait qu'une trentaine de députés LR se joignent aux parlementaires RN et LFI pour que le gouvernement tombe. LFI, via son leeader Jean-Luc Mélenchon, a annocé soutenir la motion de censure du groupe des indépendants à l'Assemblée. Un vote sur ces motions aura lieu ce lundi, selon Stéphane Séjourné, le secrétaire général du parti présidentiel Renaissance.

Au sein des Républicains, divisés sur ce texte - pourtant façonné par leurs collègues LR du Sénat - c'est la grande inconnue. Si le président du parti Eric Ciotti a assuré que les députés LR ne s'associeraient ni ne voteraient « aucune motion de censure », il a été immédiatement contredit quelques minutes par le député LR Aurélien Pradié, en pointe parmi les frondeurs sur ce texte.

Dans la majorité, l'amertume était palpable hier, notamment chez les alliés de Renaissance. « C'était une erreur de faire le 49.3 sur un texte comme ça vu l'état de notre démocratie. Il fallait aller au vote, quitte à perdre. Je suis sous le choc », a réagi le député MoDem Erwan Balanant. La situation « s'approche de la crise de régime ». Certains élus macronistes ne cachent pas non plus leur incompréhension. A une réunion Renaissance peu avant l'officialisation du 49.3, les députés étaient « abasourdis », selon un participant. Aurore Bergé, leur cheffe de file à l'Assemblée était favorable à un vote. Pour un responsable du groupe majoritaire, sous couvert d'anonymat, « c'est un crash. Il faut une dissolution ». Une hypothèse évoquée mercredi soir à l'Elysée par le chef de l'État... avant le 49.3.

Manifestations le 23 mars

Dénonçant un « passage en force », l'intersyndicale a de son côté appelé à « des rassemblements locaux de proximité » ce week-end ainsi qu'à une neuvième journée de grèves et de manifestations le jeudi 23 mars. Dans un communiqué distinct, le syndicat étudiant L'Alternative a appelé les étudiants à tenir des assemblées générales dès vendredi « pour bloquer leurs lieux d'études » et « à se rapprocher des secteurs en grève, à repérer et bloquer les axes routiers, les gares, les ports et aéroports à proximité pour soutenir les travailleurs ». La raffinerie TotalEnergies de Normandie « sera arrêtée » dès ce week-end, selon la CGT. Plusieurs responsables syndicaux dans les secteurs du transport et de l'énergie ont par ailleurs mis en garde contre de possibles « débordements » ou « actions individuelles » de salariés de la base.

Environ 200 manifestants, réunis à l'appel de l'union régionale d'Ile-de-France de la CGT, ont perturbé pendant environ une demi-heure la circulation sur le périphérique parisien vendredi matin.

Jean-Luc Mélenchon par ailleurs « encouragé, » sur France Inter, « les mobilisations spontanées dans tout le pays c'est là que ça se passe », tout en appelant à manifester à l'appel de l'intersyndicale pendant le week-end et jeudi prochain. « Avec le 49.3, nous avons atteint notre objectif, ce texte n'a aucune légitimité, on a raison de se révolter. »

