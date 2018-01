Sommet de Versailles : les principales annonces

Deux jours avant le forum économique mondial de Davos en Suisse, ce sommet de l'attractivité économique baptisé "Choose France" ("Choisissez la France") réunit notamment les dirigeants de Goldman Sachs Lloyd Blankfein, de JP Morgan Jamie Dimon et de Facebook Sheryl Sandberg. Les groupes Rolls Royce, SAP, UPS, Bosch, GlaxoSmithKline, Novo Nordisk, Novartis, Cisco, Google, Alibaba ou JD.com sont également présents. Selon l'AFP, Emmanuel Macron en a convaincu quatre ou cinq de choisir ce jour-là pour annoncer des investissements significatifs en France et espère en outre une petite dizaine d'annonces d'autres projets de moindre ampleur. Voici les premières annonces d'investissements faites à l'occasion de ce sommet :

Toyota

Emmanuel Macron dans l'usine Toyota ce lundi 22 janvier. Crédits : Reuters.

Le constructeur japonais annonce un investissement de 300 millions d'euros sur son site d'Onnaing, près de Valenciennes (Nord), qui compte actuellement 3.800 personnes. Cet investissement doit permettre de recruter 700 CDI et 100 intérimaires d'ici à 2020, d'augmenter la capacité du site à 300.000 véhicules par an contre 240.000 actuellement. Il doit également permettre de produire la quatrième génération de la Yaris en 2020 et un nouveau modèle en 2021. Les aides financières directes de l'Etat seront comprises entre 15 et 20 millions d'euros.

Facebook

Sheryl Sandberg dans les locaux de Station F le 17 janvier dernier à Paris. Crédits : Reuters.

Le groupe fondé par Mark Zuckerberg a annoncé dans la nuit son intention d'investir 10 millions d'euros supplémentaires en France via son centre de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le site parisien de FAIR, le laboratoire de recherche du groupe en intelligence artificielle du groupe, accueillera à l'horizon 2022 60 chercheurs et ingénieurs et 40 doctorants.

Deuxième volet du plan d'investissement, la formation de 65.000 personnes aux compétences digitales en France d'ici fin 2019. Il concernera 50.000 personnes éloignées de l'emploi d'ici fin 2019 en partenariat avec Pôle Emploi et 15.000 femmes. "On est dans le registre de l'emblématique, ça envoie le signal de la compétitivité de la France sur l'intelligence artificielle et c'est fondamental dans le monde, vis-à-vis des Etats-Unis et de l'Asie", note-t-on à l'Elysée.

Novartis

Une usine du groupe Novartis en Suisse. Crédits : Reuters.

Le groupe pharmaceutique a réaffirmé ses ambitions de développement dans le domaine des biotechnologies en France, via la finalisation de l'acquisition d'un peu plus de trois milliards d'euros d'Advanced Accelerator Applications (AAA), une biotech française dans la médecine nucléaire. Novartis a également confirmé son plan d'investissement sur trois ans de 900 millions d'euros, en essais et recherche clinique, dans le nouveau siège social à Rueil-Malmaison et dans l'extension de l'usine de Huningue (Haut-Rhin).

Le chef de l'Etat n'en est pas à son premier coup d'essai en terme d'offensive diplomatique et économique. En octobre, il avait déjà réuni une vingtaine de grands investisseurs internationaux pour un dîner à l'Elysée au cours duquel il avait mis en avant les réformes adoptées depuis son arrivée à l'Elysée, notamment celle du code du Travail.

Des mesures pour attirer les entreprises

Le gouvernement en a profité pour annoncer lundi de nouvelles mesures pour renforcer l'attractivité de la France pour les entreprises internationales, en exonérant notamment temporairement les cadres impatriés d'affiliation aux régimes de retraite.

Ces mesures font suite à des annonces début juillet, centrées sur les banques, dont la suppression de la tranche à 20% de la taxe sur les salaires, l'exclusion des primes et bonus des "preneurs de risques" du calcul des indemnités de licenciement et l'annulation de l'extension de la taxe sur les transactions financières aux opérations intraday.

Paris Europlace a salué lundi dans un communiqué trois annonces : l'exonération temporaire d'affiliation aux régimes de retraite pour les cadres impatriés, la mise en place de nouvelles Chambres internationales spécialisées auprès du Tribunal de Commerce de Paris et de la Cour d'appel de Paris pour juger des affaires de droit international, ainsi que le développement de l'offre scolaire internationale en France. Ces mesures viendront renforcer l'attractivité de la France et de Paris "dans le contexte notamment du Brexit", souligne l'organisation qui représente les intérêts de la Place financière de Paris.

