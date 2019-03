Sondage : 6 Français sur 10 opposés au report de l'âge de la retraite

Plus de six Français sur dix sont opposés à un report de l'âge de départ à la retraite (61%) comme à un allongement de la durée du travail (62%), selon une enquête Harris Interactive-Agence Epoka réalisée pour LCI, RTL et Le Figaro publié dimanche. Les deux propositions ne recueillent une majorité d'opinions favorables que chez les 65 ans et plus (55% et 57%) alors que la tranche d'âge 50-64 ans y est la plus hostile (28% et 26%). Dans l'idéal, les Français aimeraient pour la plupart d'entre eux pouvoir prendre leur retraite à 60 ans mais ils estiment en moyenne qu'ils pourront le faire à 64 ans.

Le risque de dépendance inquiète

Dans le même temps, le risque de dépendance est une source d'inquiétudes pour la grande majorité des Français, que ce soit pour eux-mêmes (82%) ou pour leurs proches (83%). Le sondage a été réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 1.200 personnes interrogées en ligne les 22 et 23 mars. Il a été mené après que le Premier ministre Edouard Philippe a exclu une modification de l'âge de départ à la retraite dans le cadre de la réforme qui sera dévoilée cette année tout en jugeant "parfaitement valide" la question de savoir s'il faut travailler plus longtemps face aux besoins de financement "considérables" liés au vieillissement de la population française.