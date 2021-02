Télétravail, flexibilité, digitalisation... Comment la crise du Covid libère l'emploi freelance

À la différence de nombreux secteurs frappés par l'épidémie de Covid-19, l'emploi freelance, lui, ne connait pas la crise. Ces travailleurs qui proposent des missions en indépendants ont vu en effet leur nombre croître de 11% en 2020, d'après une étude menée en juin dernier par le BCG et la plateforme Malt. Ils sont désormais un peu plus de 1 million, soit 98.000 de plus qu'en 2019. Et pour cause : le freelance est un habitué du télétravail et de l'usage renforcé du numérique. Dès lors, ce statut a séduit les salariés comme les entreprises. Gage d'autonomie pour les uns, de flexibilité pour les autres, l'emploi indépendant a aussi été poussé par la digitalisation de l'économie et le besoin de compétences numériques. LeHibou, Club Freelance, Indépendant.io... Les plateformes de freelancing ont alors adapté leurs offres pour accompagner l'essor de ce marché.

La crise du Covid n'a pas abîmé l'esprit d'entreprendre des Français ni la volonté de travailler à leur compte. Au contraire, le statut d'indépendant a atteint des sommets en 2020, rassemblant 3,6 millions de personnes. Dans le détail, 547.900 nouveaux auto-entrepreneurs se sont lancés cette année selon l'INSEE.

En réalité, ces chiffres ne sont pas étonnants : les périodes de crise sont souvent propices à la création de nouvelles opportunités. Elles sont alors portées par des individus motivés par le risque et optimistes sur la réussite de leurs...