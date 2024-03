Transformation numérique : la France présente sa feuille de route pour coller aux attentes de Bruxelles

Sur quels dispositifs et politiques publiques la France compte-t-elle s'appuyer pour progresser en matière de numérique à l'horizon 2030 ? C'est ce que dévoile la feuille de route, élaborée par la Direction générale des Entreprises, présentée ce lundi 25 mars par la secrétaire d'État chargée du Numérique, Marina Ferrari, aux côtés de Roberto Viola, le directeur général des réseaux de communication, du contenu et des technologies de la Commission européenne.

Ce document « stratégique » a été réclamé à la France par Bruxelles dans le cadre de son plan baptisé « Décennie numérique » lancé en 2021. Ce dernier définit des objectifs concrets pour les pays européens dans quatre principaux domaines : l'amélioration des compétences numériques, celle des infrastructures numériques, la transformation numérique des entreprises et la numérisation des services publics. Le premier rapport annuel de ce plan, publié en septembre dernier, a notamment souligné le retard de la France en matière de numérisation des services publics et d'adoption du numérique par les TPE/PME et a invité les pays européens à présenter une feuille de route stratégique, renouvelée tous les deux ans.

Vers une société toujours plus dématérialisée

Ainsi, le document français rappelle l'objectif du président de la République, à savoir de former 400.000 professionnels du numérique d'ici 2027. Une promesse qui devrait être tenue, selon la feuille de route. L'UE a, de son côté, pour objectif que 80% des personnes âgées entre 16 à 74 ans sachent utiliser le numérique dans leurs tâches quotidiennes et d'atteindre 20 millions de spécialistes des technologies numériques d'ici à 2030.

De bon augure face à une société où la dématérialisation ne fait que progresser. Ainsi, selon la feuille de route indique, la France se donne pour objectif de numériser 250 démarches « essentielles » de services publics à l'horizon 2025. Ce qui passe également par une formation des agents. L'État a ainsi lancé en début d'année un cycle de formation au numérique obligatoire pour ses quelque 200 directeurs d'administration centrale. Et un « campus du numérique public » a été mis en place, destiné à regrouper les formations au numérique à destination des agents publics et à aider les employeurs publics qui souhaiteraient former leurs équipes.

Les entreprises ne se sentent pas touchées

Pour ce qui est des TPE/PME, le document pointe l'existence du dispositif d'accompagnement vers la transition numérique, baptisé France Num. Cette plateforme a « déjà permis d'apporter plus de 200 000 aides ou actions de soutien » aux entreprises qui cherchent à développer leurs outils digitaux, fait valoir l'Exécutif. Pour autant, la France « reste légèrement en retard en matière de transformation numérique des entreprises, notamment des TPE et PME », est-il indiqué.

Pas étonnant donc que près de huit dirigeants d'entreprise sur dix estiment que la transition numérique a un impact faible ou nul sur leur entreprise, selon une enquête publiée jeudi dernier, réalisée par l'institut Elabe pour l'Unédic, l'organisme gestionnaire de l'assurance-chômage. Un niveau qui monte même plus haut dans l'industrie (94% des dirigeants) et la construction (95%). Et un tiers des 402 chefs d'entreprise répondant considèrent la numérisation « plutôt comme une opportunité » contre seulement un sur dix qui y voit d'abord un risque.

Des infrastructures à encore améliorer

Enfin, au niveau des infrastructures, la France est plutôt bon élève, avec 73% des foyers couverts par la fibre en 2022, selon le rapport de la Commission européenne, qui note un effort spécifique de couverture du réseau pour réduire la fracture numérique et les zones blanches. La France se classe au 12e rang de l'indice de l'économie et de la société numérique en 2022, indicateur qui permet à la Commission européenne de suivre les progrès réalisés par les États membres.

Comme indiqué dans la feuille de route, la France a toujours pour objectif de « généraliser la fibre optique pour tous d'ici à 2025, avec 5 ans d'avance sur l'objectif européen » et « à offrir à la quasi-totalité de la population (99,6 % de la population) une "bonne couverture" mobile d'ici fin 2029 ». Des mesures indispensables à l'ère du tout numérique.

