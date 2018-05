Un an après, les chefs d'entreprise déçus par Macron

Le moral des chefs d'entreprise s'effrite. Selon la dernier baromètre CCI France/ La Tribune réalisé par OpinionWay, la satisfaction des patrons à l'égard du chef de l'État a perdu 34 points entre juin 2017 et mai 2018 (75% contre 41%). À l'inverse, le niveau d'insatisfaction est passé de 21% à 59% gagnant 38 points. Le ralentissement de la croissance et la hausse du chômage au cours du premier trimestre n'ont pas joué en faveur du locataire de l'Élysée alors que celui-ci avait profité d'une croissance en 2017 révisée dernièrement à 2,3%, un niveau jamais atteint depuis 2007.

Un résultat paradoxal

La multiplication des conflits sociaux relatifs à la SNCF, à la fonction publique ou encore à l'université semble avoir pesé sur le moral des dirigeants d'entreprise. Pour l'organisme de sondages, la satisfaction des patrons envers l'action de l'ancien ministre de l'Économie connaît "un coup d'arrêt de même ampleur que celui observé durant l'été 2017." 48% des personnes interrogées se déclarent désormais assez mécontentes et 11% très mécontentes de l'action de l'ancien banquier d'affaires. Dorénavant, la popularité du Président auprès des chefs d'entreprise n'est plus supérieure à celle mesurée auprès des Français.

Mais les résultats collectés par OpinionWay peuvent paraître contradictoires. Seule une minorité de chefs d'entreprise signale que la situation de la France se détériore depuis l'arrivée au pouvoir de l'ancien haut-fonctionnaire. Selon la société spécialisée dans les enquêtes d'opinion, la baisse de satisfaction peut peut-être s'expliquer "par la situation des chefs d'entreprise, 69% jugeant que la situation de la France ne change pas vraiment sous la présidence d'Emmanuel Macron". Un résultat qui peut sembler surprenant au regard des nombreux chantiers entamés par l'exécutif depuis un an.

Une majorité favorable au prélèvement à la source

L'annonce de la mise en place du prélèvement à la source à partir du premier janvier 2019 a suscité beaucoup d'inquiétudes et de débats dans l'opinion publique et dans les entreprises. En dépit de ces réserves et ces inquiétudes, une majorité des chefs d'entreprise (57%) interrogés se montrent favorables à ce type de prélèvement. À l'inverse, 43% s'y opposent. Chez les Français, les résultats sont relativement similaires. 58% se déclarent favorables et 35% contestent ce dispositif.

Le moral plonge

Après avoir connu un point haut en avril dernier, la confiance des entrepreneurs sur la conjoncture recule sérieusement. L'indicateur qui prend en compte les questions de confiance à l'égard de l'évolution de l'économie et d'appréciation de la situation actuelle est passé de 142 à 120. Il existe évidemment des contrastes entre les différentes tailles d'entreprise. Le niveau d'optimisme est bien plus bas dans les entreprises de 10 salariés ou plus que dans celles de moins de 10 salariés.

Moins confiants sur les perspectives

Du côté des perspectives, la confiance est en baisse dans tous les domaines. La chute la plus spectaculaire concerne les projections pour l'économie française avec une baisse de 20 points passant de 75% à 55%. En ce qui concerne l'économie mondiale, la chute est de 11 points, passant de 69% à 58%. Les tensions relatives à la guerre commerciale pourraient affecter le moral des entrepreneurs. Enfin, les dirigeants interrogés sur les performances futures de leur propre entreprise se montrent légèrement moins pessimistes avec une baisse de 5 points (de 83 à 78%).

Malgré ces différentes diminutions, l'état d'esprit des chefs d'entreprise demeure très bon rappelle l'institut de sondages. En dépit d'un léger recul, la part des chefs d'entreprise qui se déclarent confiants ou optimistes est toujours majoritaire (52% pour chacun de ces qualificatifs, respectivement -6 points et -3 points), "ce qui constitue dans les deux cas, leur second meilleur score depuis 2015".

Les entrepreneurs positifs sur l'innovation

Le dernier enseignement important de cette consultation est que dans leur activité, les entrepreneurs se montrent de plus en plus positifs vis-à-vis de l'innovation. 53% des répondants considèrent que c'est un investissement pour leurs entreprises (+3 points), soit le score le plus élevé jamais atteint depuis la création de la grande consultation rappelle l'institut de sondages. Et seulement 6% considèrent l'innovation comme un mirage.

