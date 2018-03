Un pactole de 500 millions pour la reconstruction de Saint-Martin et Saint-Barthélemy

L'ensemble du plan de reconstruction des deux iles française des Caraïbes ravagées par l'ouragan Irma, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est définitivement lancé par les deux collectivités et Paris. L'engagement financier des pouvoirs publics français en faveur des Iles du Nord six mois après le passage d'Irma s'élèvera à près de 500 millions d'euros. 493,6 millions précisément, dont 163 millions pour le dispositif d'urgence (déploiement de 3.000 agents et bénévoles et pont aérien pour transporter 1.800 tonnes de matériels et de vivres) et 140 millions pour le soutien économique aux entreprises, aux particuliers et aux deux collectivités. Soit au total 11.000 euros par habitant.

"En prenant en compte l'ensemble des dépenses faites pour gérer l'urgence et soutenir économiquement les entreprises, les particuliers et les collectivités, l'engagement financier non-remboursable de l'État et de ses opérateurs en faveur de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy atteindra 370 millions d'euros minimum, soit près de 10.000 euros par habitant", a précisé la délégation interministérielle pour la reconstruction des deux iles dans un communiqué.

L'État français a tenu à privilégier "une logique de solidarité nationale" alors qu'il n'était tenu à rien en raison des statuts des deux iles, qui ont notamment une autonomie fiscale, note le délégué interministériel pour la reconstruction des îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, Philippe Gustin. Ces aides financières "ne sont pas des promesses de tarmac", a d'ailleurs assuré à la Tribune Philippe Gustin. C'est pour cela que l'élaboration de ce plan a mis un peu de temps avant d'être annoncé. Cette aide permettra aux deux iles de tenir avant la prochaine saison touristique.

Une contribution exceptionnelle de Paris

A ce dispositif en cours, l'État français a décidé lundi à l'issue d'un comité interministériel de financer un tiers des investissements de la collectivité de Saint-Martin, qui a présenté un plan de près de 200 millions d'euros pour la reconstruction des infrastructures publiques relevant de sa compétence (écoles, réseaux etc.). Grâce à une contribution exceptionnelle d'un montant de 66,4 millions d'euros, Paris contribuera ainsi à la reconstruction de quatre écoles (15 millions sur 33,5 prévus), du centre hospitalier de Saint-Martin (6,4 millions), d'une salle omnisports (900.000 euros), de tous les réseaux électriques (14,7 millions) et de la rénovation d'une partie du parc de logement social (6 millions).

En outre, un prêt bonifié de longue durée de 60 millions d'euros pourra être octroyé à Saint-Martin. La collectivité ne remboursera que la somme empruntée tandis que l'État français prendra à sa charge les intérêts. Enfin, l'État laissera à la collectivité de Saint-Martin un droit de tirage exclusif sur 46 millions accordés par l'Union européenne via le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE). Sur présentation par des entités publiques de factures liée à la reconstruction durant 18 mois (novembre 2017-mai 2019 environ), Bruxelles les remboursera. Si Saint-Martin n'utilise pas toute la somme, l'État français présentera alors ses propres factures.

Enfin, l'État va également financer des projets immobiliers pour la réinstallation de ses services (18,2 millions d'euros), dont 15 millions pour la reconstruction de la préfecture. Par ailleurs, lles assurances n'ont également payé à ce stade que 609 millions d'euros sur les 1,83 milliards de dégâts assurés. "Le rythme des paiements est suivi de manière hebdomadaire par l'État", a assuré la délégation interministérielle pour la reconstruction des îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.

Redémarrage de l'activité économique

Ce plan de reconstruction va notamment assurer du travail aux entreprises de BTP des deux iles où les chantiers privés se multiplient depuis janvier. Résultat, Saint-Martin et Saint-Barthélemy "commencent à amorcer un léger redémarrage économique", notamment grâce au BTP et à la réouverture progressive des hôtels, a estimé la délégation interministérielle. Environ 300 chambres sont disponibles sur Saint-Martin, sur les 1.700 que comptait l'île avant l'ouragan Irma.

"Toutefois, le secteur du BTP local n'est pas à l'abri d'une surchauffe, d'autant que la reconstruction des infrastructures publiques n'a pas encore commencé", prévient la délégation interministérielle.

Vers une meilleure résilience

"L'État et Saint-Martin ont profité de ces derniers mois avant le lancement des grands travaux pour mettre en place une série d'outils pour garantir une reconstruction résiliente et solide", a expliqué à La Tribune le délégué interministériel pour la reconstruction des îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin. Plus question de voir des habitats sauvages et une gendarmerie s'installer dans des zones inondables.

L'État a mis en place une nouvelle carte des aléas naturels, ce qui a permis à la collectivité de saint-Martin de lancer de nouvelles règles en matière d'urbanisme qui devront être respectées. L'État et Saint-Martin ont d'ailleurs prévu de mettre en place une stratégie conjointe de lutte contre les implantations illégales et de déployer une police de l'urbanisme et de la construction avant la fin du mois de mars.