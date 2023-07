Zones à faibles émissions : vers un report dans le Grand Paris à 2025

La Zone à faibles émissions (ZFE) du Grand Paris est bien sur les rails. Mais face à la vindicte populaire dans un contexte social fragile, la mise en application de ces zones qui vont imposer une nouvelle régulation de la circulation des véhicules dans les centres-ville, va être reportée d'un an. Les émeutes dans les quartiers la semaine dernière avait même décalé le vote du report qui doit intervenir ce jeudi.

La métropole du Grand Paris (MGP) va préciser ce report, probablement à janvier 2025, de l'interdiction à la circulation de 380.000 véhicules polluants classés « Crit'Air 3 » pour lutter contre la pollution de l'air.

Cette nouvelle phase d'interdiction, déjà reportée de juillet 2022 à juillet 2023, est la troisième étape de la mise en place de la ZFE du Grand Paris, la plus grande de France avec 7,2 millions d'habitants, après l'interdiction à la circulation des véhicules non classés et Crit'air 5 en juillet 2019, puis des Crit'air 4 en juin 2021.

La vignette Crit'Air 3 concerne les véhicules essence immatriculés avant le 1er janvier 2006 et les moteurs diesel immatriculés avant le 1er janvier 2011.

Instaurées par la Loi d'orientation des mobilités en 2019 puis renforcées par la Loi Climat de 2021, les ZFE visent à lutter contre la pollution aux particules fines et aux oxydes d'azote, responsables de maladies respiratoires, cardiovasculaires et neurologiques, et d'au moins 40.000 décès par an, selon Santé publique France.

Les élus du Grand Paris, de droite comme de gauche, reprochent au gouvernement sa « procrastination » sur le sujet.

A l'inverse, partout en France des associations professionnelles sont vent debout contre cette nouvelle partition du trafic dans les villes, pénalisant potentiellement leurs activités. Aussi, en pleine inflation, nombre d'automobilistes ne pourraient pas avoir les moyens de changer de véhicules, malgré les aides prévues.

Les dépassements de seuil de pollution en Ile-de-France

Mais la mise au point, lundi, du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui a assoupli les règles pour les agglomérations où la qualité de l'air est meilleure, « ne change rien pour la Métropole du Grand Paris, qui est dans les cinq métropoles concernées par les dépassements de seuil », souligne Sylvain Raifaud, président du groupe écologiste.

Majoritaire à la MGP, la droite propose un report de 18 mois, au 1er janvier 2025, ce qui correspond au calendrier prévu dans la loi Climat.

Les groupes de gauche sont plutôt favorables à un report plus court, au 1er janvier 2024.

Les écologistes misent sur une « phase pédagogique d'un an, sans sanction car il n'y aura pas de contrôle », souligne M. Raifaud, qui réclame aussi une exemption pour les personnes qui utilisent très peu leur véhicule.

Les communistes, eux, veulent que la MGP multiplie par cinq, de 12 à 65 millions d'euros, le budget alloué aux subventions pour changer de véhicule.

(Avec AFP)

