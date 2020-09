À Beyrouth, Macron obtient "l'accord de tous" pour sortir le Liban de l'impasse politique

Hier soir, à Beyrouth, à la Résidence des Pins (l'ambassade de France), le président français Emmanuel Macron a tenu sa conférence de presse qui clôturait sa deuxième visite au Liban. (Crédits : Reuters)

Emmanuel Macron a dit avoir obtenu non seulement la promesse d'un gouvernement "de mission" dans les 15 jours mais également "un accord de tous" les partis libanais pour lancer une série de réformes économiques concernant "l'électricité, le contrôle des capitaux, l'audit indispensable de la Banque centrale et la réforme des marchés publics(...)". La mise en œuvre de "véritables réformes", pour une meilleure gouvernance et contre la corruption endémique, doit permettre au Liban de débloquer l'aide international (plusieurs milliards d'euros). Dans la soirée, des heurts violents éclataient entre forces de l'ordre et manifestants, ces derniers fustigeant la "coopération" du président français avec la classe politique.