Canicule  : le sud de l'Europe soumis à des températures oppressantes

Après Cerbère, c'est la canicule Charon, du nom du passeur des Enfers, qui enveloppe le littoral nord-méditerranéen, de l'Espagne à la Grèce où mille deux cents enfants ont dû quitter lundi des colonies de vacances menacées par des incendies attisés par des vents violents près de Loutraki, à environ 80 km à l'ouest d'Athènes. Le pays subit depuis jeudi la canicule, avec des pointes de plus de 44°C dans le centre de son territoire.

A Rome, le record de chaleur pourrait exploser

En Italie, 20 villes sont placées en alerte rouge, de Bolzano au pied des Alpes jusqu'à Palerme en Sicile, en passant par Venise, Bologne, Florence, Rome, Naples et Cagliari en Sardaigne. A Rome, le thermomètre pourrait se hisser jusqu'à 42°C, faisant exploser le précédent record de 40,5°C enregistré en août 2007.

L'Italie détient aussi le record de chaleur pour l'Europe continentale, avec 48,8°C mesurés en Sicile le 11 août 2021. Un record que la Sardaigne pourrait approcher ou dépasser ce mardi. En 2022, la chaleur avait fait 18.000 morts dans le pays, le plus touché en Europe selon une étude récente publiée dans Nature Medicine.

Des températures « 10 à 15 degrés » au-dessus des normales en Espagne

Le sud de l'Espagne aussi sera écrasé par des chaleurs extrêmes, pouvant grimper jusqu'à 44°C dans la région de Murcie. Le pays sort d'une semaine déjà éprouvante, mais l'alerte sera encore rouge mardi dans l'Aragon, les Baléares ainsi que la Catalogne. Des températures « 10 à 15 degrés » au-dessus des normales, selon l'agence météorologique nationale.

L'épisode caniculaire doit continuer mercredi puis décliner à partir de jeudi. A Chypre, où les températures devraient rester au-dessus des 40 degrés jusqu'à jeudi, un homme de 90 ans est mort dimanche et trois autres personnes âgées sont hospitalisées à la suite d'un coup de chaleur, ont annoncé les autorités.

En France, sept départements en vigilance orange pour canicule, le Nord épargné

La vague de chaleur accablante qui traverse cette semaine l'ouest du bassin méditerranéen va se traduire par des températures de 40°C mardi en Provence, en Corse et en Occitanie, avec sept départements en vigilance orange pour canicule, selon les prévisions de Météo-France. « On ne va pas forcément battre beaucoup de records en France, mais c'est le fait que ça va rester très élevé plusieurs jours de suite, jour et nuit, qui va avoir beaucoup d'impact sur les populations », a expliqué lundi François Gourand, prévisionniste de Météo-France.

« Les températures que nous vivons en ce moment ne sont pas des températures normales », mais « la preuve de ce dérèglement du climat qui malheureusement s'accélère », a réaffirmé ce mardi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu sur RMC.

Son homologue de l'Agriculture, Marc Fesneau, avait été sévèrement critiqué samedi par des climatologues pour avoir assuré que les températures actuelles étaient « assez normales pour un été », avant de faire marche arrière. En 2022, la France en était à la mi-juillet à sa deuxième vague de chaleur au niveau national. Ce qui n'est pas encore arrivé en 2023 car le nord du pays est relativement épargné par ce dôme de chaleur, même si les températures sont très au-dessus des normales de saison.

En Europe, le réchauffement est deux fois plus rapide que la moyenne mondiale

En Europe, le réchauffement est deux fois plus rapide que la moyenne mondiale, notent les experts, et les pays méditerranéens en souffrent particulièrement. « L'air chaud qui descend généralement sur le promontoire africain créant des déserts, s'est déplacé vers l'Europe. En ce sens, on peut parler d'une tropicalisation du climat », a expliqué à l'AFP Claudio Cassardo, un météorologue et professeur à l'université de Turin.

Une partie de l'Amérique du Nord suffoque Aux Etats-Unis, les services météo observent une vague de chaleur « oppressante » dans le sud et prévoient plusieurs records de températures. Dans la Vallée de la Mort, en Californie, l'un des endroits les plus chauds de la planète, le thermomètre a affiché 52°C dimanche. Plusieurs feux très violents dans le sud de l'Etat ont entraîné l'évacuation de la population. Le plus important, Rabbit Fire, a brûlé quelque 3.200 hectares. Au Canada, plus de dix millions d'hectares ont déjà brûlé cette année, avec 882 feux toujours actifs lundi, dont 579 considérés comme hors de contrôle, a expliqué le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC). En Asie, le Japon a émis des alertes aux coups de chaleur lundi pour 32 de ses 47 préfectures, qui connaissent des températures proches du record absolu de 41,1°C atteint en 2018. La Chine a quant à elle battu dimanche un record pour une mi-juillet, avec 52,2°C dans la région aride du Xinjiang.

(Avec AFP)