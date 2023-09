Chine : le géant de l'immobilier Evergrande dégringole en Bourse après l’arrestation d'employés

Une descente aux enfers. Le cours d'Evergrande, qui avait clôturé à 0,63 dollar de Hong Kong vendredi, est tombé ce lundi à l'ouverture jusqu'à 0,46 dollar de Hong Kong, soit une baisse de 25%, avant de repartir à la hausse.

La dette d'Evergrande est estimée à 328 milliards de dollars

Cette nouvelle chute intervient deux jours après l'annonce par la police de Shenzhen, de l'arrestation de plusieurs employés de sa filiale financière, Evergrande Wealth Management. Le communiqué de la police, qui ne précise pas le nombre d'employés concernés ni les charges retenues contre eux, appelle en outre le public à signaler aux autorités tout cas de fraude présumée. La dette d'Evergrande était estimée à 328 milliards de dollars (307 milliards d'euros) fin juin.

Son concurrent, Country Garden, traverse aussi une passe difficile. Début septembre, le promoteur qui risquait un défaut de paiement, a remboursé in extremis 22,5 millions de dollars d'intérêts sur des emprunts. Le géant de l'immobilier a annoncé début septembre 6,1 milliards d'euros de perte au premier semestre et sa dette, fin 2022, était estimé à 180 milliards d'euros. L'endettement massif des groupes immobiliers en Chine est perçu ces dernières années par le pouvoir comme un risque majeur pour l'économie et le système financier du pays. Pékin a ainsi progressivement durci à partir de 2020 leurs conditions d'accès au crédit, ce qui a tari leurs sources de financement.

Moody' a abaissé la perspective de la note du secteur immobilier chinois de « stable » à « négative »

Pour Moody's, les craintes liées aux difficultés financières de Country Garden ont « amplifié l'aversion au risque des acheteurs de logements ». Conséquence de tous ces mauvais indicateurs : l'agence a abaissé, vendredi, la perspective de la note du secteur immobilier chinois de « stable » à « négative ». Elle estime que les ventes immobilières devraient se contracter d'environ 5% au cours des six à douze prochains mois, « les régions dont l'économie est la plus faible contribueront à la majeure partie de la baisse des ventes attendue, notamment en raison de l'exode continu de la population ».

Moody's juge que les mesures de soutien du gouvernement chinois aux achats immobiliers n'auront qu'un impact « de courte durée ». Ainsi, jeudi, la banque centrale chinoise a réduit un ratio de référence, le taux de réserve obligatoire (RRR), qui représente la part des dépôts que les banques sont tenues de garder dans leurs coffres, pour tenter de relancer l'activité. Cette mesure vise à « pousser les banques à abaisser les taux des prêts hypothécaires existants » dans un contexte de crise de l'immobilier, a relevé l'économiste Larry Hu, de la banque d'investissement Macquarie. C'est la troisième baisse de taux de référence en l'espace d'un mois.

(Avec AFP)