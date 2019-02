Comment la ville du Cap est devenue un modèle de résilience face à la sécheresse

Après trois années de pénurie en eau, la situation a atteint à l'été austral 2017/2018 (l'hiver dernier dans l'hémisphère Nord) un niveau critique dans la ville du Cap (Afrique du Sud). Un plus bas historique en un siècle, avec les six barrages destinés à alimenter cette ville de 4 millions d'habitants, tombés sous la barre des 20% de remplissage. « Le pire, comme le rappelle la conseillère Xanthea Limberg en charge des bidonvilles, les services d'eau, de traitement des déchets et de l'énergie, c'est que les prévisions se sont avérées totalement erronées. » Si le remplissage des barrages avait encore baissé en deçà de 13,5%, la ville aurait déclenché le « Day zero », synonyme de restrictions de consommation de 25 litres par jour et par personne.

Or la moyenne est de 185 litres, dans une ville qui « était déjà la plus sobre d'Afrique du Sud, grâce à une politique de préservation de la ressource mise en œuvre depuis 10 ans », souligne Xanthea Limberg. Alors que sa population s'est accrue d'un tiers depuis 1999, sa consommation est restée stable sur cette période. Les pertes sur le réseau sont aujourd'hui estimées à 15%, contre 10% pour les villes australiennes considérées comme les plus performantes du monde de ce point de vue.

Le scénario Mad Max évité de peu

Si la sombre perspective d'une dystopie à la Mad Max n'a pas eu lieu, c'est en grande partie grâce à la politique très volontariste appliquée par la municipalité. Celle-ci a en effet décidé d'appliquer le niveau le plus élevé de restriction (sur une échelle de 1 à 6), soit une consommation individuelle de 50 litres par jour. Mais la ville ne s'est pas arrêtée là. Elle a également restructuré les tarifs pour l'eau et l'assainissement, et identifié grâce à des capteurs quels étaient les plus gros consommateurs de la ville, avant de les rationner via des dispositifs de gestion de la demande et de commande à distance de la pression.

« Nous voulions prouver à quel point nous étions déterminés », observe la jeune femme, qui souligne l'originalité de la stratégie adoptée par Le Cap. Durban, dans une situation similaire, avait totalement coupé l'approvisionnement en eau de certains quartiers à certains horaires. « Mais cela ne permettait pas de combattre le problème, car les habitants faisaient des provisions avant que l'eau soit coupée et des débordements survenaient lorsque l'eau était rétablie. »

Baisse de la consommation de 60%

Bien entendu, cette politique a suscité beaucoup de mécontentement et de résistance. Mais la population, qui pouvait observer la situation sur un tableau de bord en ligne mis à disposition par la ville, s'est néanmoins montrée coopérative : menus adaptés servis par certains restaurants sur des assiettes en carton évitant la vaisselle ; ristournes accordées par les coiffeurs aux clients s'étant déjà lavé les cheveux... Les organisateurs d'événements ont pour leur part apporté leurs propres provisions d'eau.

Surtout, cette stratégie a permis à la ville du Cap d'abaisser en trois ans sa consommation quotidienne de 60% à 500 millions de litres, un résultat à mettre en regard de l'Australie, parvenue pour sa part à la réduire de 50% en une dizaine d'années. Rien d'étonnant à ce que de nombreux experts, notamment australiens et californiens, se soient montrés intéressés par les pistes explorées. D'autant plus que même si les scientifiques prévoient un risque multiplié par trois pour l'Afrique du Sud en raison du changement climatique, bien d'autres villes, à commencer par Chennai (Inde), Istanbul, Téhéran, Hyberabad ou Calcutta, sont, en théorie, plus exposées encore que le Cap. En Europe, Chypre, la Bulgarie, l'Espagne ou encore Malte sont également menacées par un risque de sécheresse.

Une sobriété durable

Outre les mesures d'urgence, la municipalité du Cap a élaboré un « plan de résilience eau », reposant sur le développement de sources alternatives dont la désalinisation ou la réutilisation. « Nous avons fait évoluer notre plan au fur et à mesure afin de privilégier les solutions présentant le meilleur rapport prix/performance et la mise en œuvre la plus rapide. » À en croire Xanthea Limberg, la ville n'a guère pu compter sur l'aide du gouvernement national, en principe responsable du sujet et réticent à aider une équipe municipale d'un bord politique différent du sien.

Depuis, sans que les précipitations reviennent à leur niveau habituel, la situation s'est suffisamment améliorée pour que le plafond de consommation soit remonté à 650 millions de litres par jour. Mais les bonnes habitudes acquises au plus fort de la sécheresse perdurent, et elle ne dépasse pas les 600 millions.

Mais la municipalité a entrepris l'élaboration d'une stratégie qui doit permettre d'augmenter encore ce plafond de 300 millions de litres par jour. Ce plan prévoit la construction de trois usines de désalinisation et des forages dans trois aquifères. Un comité consultatif présidé par des experts indépendants accompagne la municipalité.

«Le plan n'a pas cessé d'évoluer, reconnaît Xanthea Limberg. Par exemple, pour la désalinisation, la Banque Mondiale nous a conseillé de construire trois grandes usines plutôt que 7 ou 8 plus petites, afin de réduire le coût du capital. » Les installations temporaires, qui alourdissent la facture, ont par ailleurs permis de réaliser des tests de qualité sur d'importants volumes, et d'enrichir l'expérience de la municipalité. « À terme, nous souhaitons bien sûr alimenter ces usines avec de plus en plus d'énergies renouvelables », affirme encore la jeune conseillère municipale.

Pour l'heure, la stratégie est soumise à consultation, en vue d'une approbation définitive en avril de cette année.