Corée du Nord : Kim Jong-un supervise l'essai d'une arme "ultramoderne"

Décidément Washington éprouve toutes les peines du monde à convaincre Pyongyang de renoncer à se constituer un arsenal nucléaire. Pour cause, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé l'essai d'une "nouvelle arme tactique ultramoderne", a annoncé, ce vendredi, la télévision publique nord-coréenne. C'est la première fois que la Corée du Nord fait état de tests d'armements depuis qu'elle a entamé un délicat processus de négociations avec Washington sur ses programmes nucléaire et balistique à l'occasion du sommet inédit avec Donald Trump le 12 juin dernier. A cette occasion, les deux dirigeants avait promis d'oeuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

"Kim Jong-un a visité le site d'essais de l'Académie des sciences de défense et a supervisé le test d'une nouvelle arme tactique ultramoderne", a déclaré l'agence de presse officielle, KCNA. Elle ajoute que l'essai a été couronné de succès mais n'a pas spécifié la nature de l'arme testée. Cette annonce intervient après qu'un centre d'études américain a dit avoir identifié au moins 13 bases de missiles non déclarées, sur la vingtaine dont disposerait la Corée du Nord. Kim Jong-un a dit que le développement de cette arme avait été supervisé par son père, Kim Jong-iI qui, de son vivant, avait un intérêt particulier pour ce système balistique.

"Le résultat d'aujourd'hui justifie la politique du parti centrée sur la science et les technologies de défense. C'est une autre démonstration de nos capacités de défense en plein essor dans la région et un changement majeur dans le renforcement des capacités de combat de nos forces armées", a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par la presse officielle nord-coréenne.

Les Etats-Unis veulent rester optimiste

Pyongyang avait pourtant annoncé en avril la suspension de ses essais nucléaires et ses tests de missiles balistiques, élément moteur de la spectaculaire détente en cours sur la péninsule. Celle-ci s'est traduite en particulier par trois sommets intercoréens et un tête-à-tête historique entre M. Kim et Donald Trump. Le président américain Donald Trump n'a eu de cesse de saluer le comportement de Pyongyang. Le département d'Etat américain a réagi en se disant "confiant" quant aux assurances faites par Kim Jong-un pendant son sommet avec Donald Trump seraient tenues.

En juin à Singapour, MM. Trump et Kim "ont pris un certain nombre d'engagements sur une dénucléarisation définitive et complètement vérifiée et sur la création d'un avenir plus brillant pour la Corée du Nord", a dit un porte-parole. "Nous parlons avec les Nord-Coréens de l'application de tous ces engagements", a-t-il déclaré. "Nous restons confiants sur le fait que les promesses (...) seront tenues". Cependant, ce test balistique nord-coréen pourrait susciter des tensions avec les Etats-Unis, qui ont dit ne pas vouloir réduire les sanctions en vigueur contre la Corée du Nord tant que Pyongyang ne prendrait pas de mesures concrètes pour mettre fin à ses programmes balistique et nucléaire.

Le vice-président américain Mike Pence a déclaré ce jeudi qu'un deuxième sommet entre Donald Trump et Kim devrait avoir lieu en 2019. Il a ajouté que le locataire de la Maison Blanche ne laisserait pas Pyongyang rompre comme dans le passé sa promesse d'abandonner ses programmes balistiques.

(Avec AFP et Reuters)