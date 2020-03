Coronavirus : le Mondial de l'auto annulé, l'Exposition universelle de Dubaï reportée

C'est encore un coup dur pour l'industrie automobile déjà en pleine tourmente en raison de la pandémie liée au nouveau coronavirus et du confinement des populations, synonyme d'usines à l'arrêt, de chaînes logistiques bouleversées et de concessions fermées. Le Mondial de l'auto, le grand salon de l'automobile, véritable vitrine pour les constructeurs, qui devait se tenir début octobre à Paris, est annulé "dans sa forme actuelle" ont indiqué ses organisateurs ce lundi 30 mars.

"Au regard de la gravité de la crise sanitaire sans précédent face à laquelle le secteur automobile, frappé de plein fouet par l'onde de choc économique, joue aujourd'hui sa survie, (...) nous ne serons pas en mesure de maintenir dans sa forme actuelle le Mondial de l'auto à la Porte de Versailles pour son édition 2020", ont-ils indiqué dans un communiqué. "Nous étudions toutes les solutions alternatives en relation étroite avec nos principaux partenaires" autour de "la mobilité innovante" et du volet "BtoB", les relations d'entreprise à entreprise, ont-ils ajouté.

#COVID19 | Mondial-Paris Motion Festival : retrouvez le communiqué de Luc CHATEL et de Frédéric BEDIN 👇@MondialAuto @ParisMotionFest https://t.co/8Av8m7Gs3k — Plateforme automobile (@PFA_auto) March 30, 2020

Les parties "Movin-On" - les rencontres sur la mobilité durable, initialement lancées par Michelin à Montréal -, "Smart City" - une exposition sur les nouvelles de la technologie et de la mobilité - et évènements hors-les murs - centres d'essais de véhicules, démonstrations de véhicules autonomes, festival de mode, etc. - ne sont pas, pour l'instant, remises en question, selon les organisateurs.

Report pour l'exposition universelle 2020

Signe de la difficulté à organiser des événements d'envergure internationale dans ce contexte, l'exposition universelle 2020, prévue à partir de cet automne à Dubaï, devrait, elle, être reportée de quelques mois à un an pour les même raison : la pandémie en cours de coronavirus, a-t-on appris lundi de trois sources proches du dossier.

Une désillusion alors que les organisateurs de l'Expo 2020 de Dubaï attendaient 11 millions de visiteurs étrangers pour cette manifestation réunissant 192 pays et présentée comme un joyau de la culture, des affaires et de la technologie.

Selon les sources, le comité directeur d'Expo 2020, composé de représentants des Emirats arabes unis et ceux d'autres pays participant, devrait recommander ce report de l'événement lors de sa réunion prévue ce lundi. La décision finale devra être entérinée par les Etats membres du Bureau international des expositions (BIE), ont précisé les sources.

