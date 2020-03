Industrie automobile : après l'hécatombe, les constructeurs peuvent-ils rebondir ?

L'industrie automobile à l'arrêt! La crise du coronavirus qui a d'abord soufflé le secteur automobile chinois en janvier-février, est en train de sévèrement balayer le marché européen. Toutes les usines, ou presque, du continent sont arrêtées depuis bientôt dix jours. Les ventes, de fait, sont également en pause jusqu'à la levée, pour l'heure indéterminée, des régimes de confinement obligatoire des populations. En outre, il y a des décalages entre les pays sur les périodes de confinement, ce qui rend encore plus incertain la reprise à un rythme normal du troisième marché automobile mondial.

Impact non chiffrable

Pour les analystes, c'est le flou total. "Face à l'ampleur de la crise du coronavirus en Chine et dans le monde entier et à la difficulté d'anticiper sa durée, il est aujourd'hui impossible de chiffrer son impact", explique à La Tribune José Baghdad, responsable du secteur automobile chez PwC.

Certains analystes ont même abandonné les premières modélisations du phénomène réalisées au démarrage de la pandémie lorsque celle-ci était encore circonscrite au marché chinois. En Europe, certains cabinets tablent sur une baisse de l'ordre de 20% du marché sur l'ensemble du semestre. Les trois marchés les plus touchés (Italie, Espagne et France) pourraient néanmoins impacter différemment les constructeurs. Ainsi le groupe Fiat Chrysler, PSA et Renault pourraient être davantage impactés puisque ces marchés assurent de 30 à plus de 50% des ventes pour certains d'entre eux.

Mais il se pourrait que tous les constructeurs européens, mêmes les moins exposés à ces trois marchés, soient logés à la même enseigne puisqu'ils ont fermé toutes leurs usines. Parfois par la force des choses, puisque l'Espagne reste le premier producteur de voitures en Europe, mais aussi de pièces essentielles pour la chaîne de production. Le désastre pourrait donc ne pas faire dans le détail.

Pour Moody's, l'affaire est entendue: le secteur est proche de l'hécatombe et pas seulement en raison d'une situation inédite. L'agence de notation financière a prévenu mercredi 25 mars qu'elle mettait pas moins de sept constructeurs européens sous surveillance négative. Le lendemain, il faisait de même avec 14 équipementiers automobiles dont les français Valeo et Faurecia. Tout en rappelant que le secteur est "l'un des plus significativement touchés" par la crise du coronavirus, Moody's juge néanmoins, que cet épisode reflète en réalité "la faiblesse de la qualité du crédit" des valeurs automobiles. Autrement dit, les constructeurs sont entrés malgré eux dans une crise, déjà affaiblis.

"Cette crise survient à un moment compliqué pour les constructeurs qui doivent gérer une crise sous-jacente de transformation structurelle. Ils vont probablement réviser leurs priorités d'investissements", analyse José Baghdad.

Ces dernières années, les constructeurs ont beaucoup investi pour préparer la nouvelle décennie qui sera marquée par diverses innovations structurantes comme la voiture autonome, les nouvelles technologies de connectivité, la voiture électrique mais aussi par tout un écosystème serviciels et de mobilité alternatives qui cherchent encore un modèle et sont donc gourmands en trésorerie.

Les normes CO2 en ligne de mire

Déjà en 2019, plusieurs constructeurs automobiles avaient enregistré une stagnation voire une baisse de leur marge opérationnelle sous la pression notamment d'investissements toujours plus lourds. Parmi eux, les constructeurs premiums allemands, mais pas seulement. En outre, ils ont dû accélérer ces trois dernières années sur un programme d'électrification très serré en vue de la nouvelle réglementation CO2 entrée en vigueur le 1er janvier dernier, et dont les amendes s'annoncent stratosphériques.

C'est cette situation qui a conduit le secteur à réenvisager des opérations de rapprochement, bien que toujours complexes à mettre en oeuvre dans l'univers automobile. Jusqu'ici, il y a surtout eu de grands partenariats entre constructeurs sur des domaines très identifiés comme l'électrification entre Toyota et Suzuki, ou encore sur la voiture autonome entre Volkswagen et Ford. Seule la fusion engagée entre Fiat Chrysler et PSA créant le numéro quatre mondial a rendu spectaculaire le besoin, ou l'urgence de consolider le secteur. Mais la crise du coronavirus pourrait accélérer les choses selon José Baghdad: " cette crise pourrait faire sauter des verrous chez certains constructeurs trop hésitants et la Chine semble être le terrain le plus propice à un tel mouvement de consolidation".

Pour l'heure, l'industrie automobile européenne doit néanmoins se concentrer sur le très court terme. La crise est sans précédent tant par sa soudaineté que par son ampleur. L'enjeu est donc de réduire au maximum les frais de fonctionnement en fermant les usines, en ayant recours massivement au chômage technique. Il s'agit de garder un équilibre pour être en capacité de redémarrer rapidement une fois l'ouragan Covid-19 passé, ce qui ne sera pas simple pour tout le monde. "Le sujet est désormais de savoir comment se passera le deuxième semestre et s'il permettra aux constructeurs de rebondir", souligne José Baghdad. Car même s'il est impossible d'anticiper comment se portera le second semestre, il faudra répondre présent à la reprise de l'activité. Or, rédemarrer une usine reste "une logistique très lourde et coûteuse", rappelle José Baghdad.

Le dispositif du chômage technique reste crucial pour les constructeurs, il permet de ne pas démobiliser les équipes et de les rappeler à leur poste dans de courts délais. Côté emplois tertiaires, les constructeurs veulent maintenir l'activité des équipes grâce au télétravail. Chez PSA, le groupe a augmenté le débit des réseaux pour permettre aux équipes d'ingénierie et de design de poursuivre leur travail chez eux.

En réalité, les grands groupes sont encore en capacité de maintenir la situation malgré les effets de panique des marchés. Renault a par exemple indiqué qu'il n'était pas dans la situation extrême d'avoir recours à une nationalisation, même s'il admet avoir besoin de garanties de l'Etat. "Pour l'heure, nous n'avons pas d'alertes sur le niveau de trésorerie des constructeurs", confirme José Baghdad qui juge que pour le moment suffisantes "les mesures prises de fermetures d'usines et de chômage technique pour maîtriser la dépense et les sorties de liquidités. Les constructeurs pourraient cependant prendre ce prétexte pour demander à Bruxelles de surseoir aux objectifs de CO2. Pour l'heure, l'idée d'un moratoire ne fait pas encore consensus chez les constructeurs.

Bercy mobilisé

Mais dans la perspective de la reprise, les grands groupes auront besoin que leur chaîne d'approvisionnement ne s'effondre pas par manque de trésorerie. En France, le ministère de l'économie et la secrétaire d'Etat Agnes Pannier-Runacher a déjà réuni trois comités stratégique de la filière automobile depuis le début de la crise survenue en Asie. La première permettait de faire le point sur les enjeux de livraisons de pièces essentielles pour l'industrie en Europe. Aujourd'hui, il est plutôt question de savoir comment sauver les équipementiers de rang 1 et de rang 2 (les fournisseurs des grands équipementiers).

A l'issue de cette nouvelle "réunion de crise", la PFA a indiqué que de nombreuses PME et ETI étaient d'ores et déjà exposées à des risques de trésorerie. Le syndicat professionnel a toutefois salué les efforts de l'Etat pour les soutenir même s'il demande des éclaircissements dans les règles d'éligibilité des dispositifs. En outre, la PFA indique travailler sur un plan de reprise de l'activité en étudiant "le benchmark" du Wuhan, confiné de force pendant un mois. Il s'agit d'étudier les ressorts de la reprise et les bonnes pratiques.

L'industrie automobile française peut donc tenir quelques semaines grâce au soutien à bout de bras de l'Etat. Oui mais au-delà de quelques semaines ? Une question que tout le monde espère ne pas être contraint de se poser...