Covid : la propagation hors de contrôle du variant Delta reporte la sortie de crise

La vaccination de masse devait mettre un terme à la crise sanitaire mondiale provoquée par l'épidémie de Covid-19. L'apparition du variant Delta semble avoir déjoué l'optimisme des Etats les plus avancés dans la vaccination. En Chine, l'un des premiers pays à être parvenu à éteindre l'épidémie, un foyer est apparu dans l'Est dans la ville de Nankin et qui s'est déjà propagé à cinq provinces dont celle de Pékin.

100 dollars pour toute nouvelle injection

Aux Etats-Unis, Joe Biden qui a fait de la vaccination massive une priorité nationale, l'épidémie reprend de l'ampleur. La campagne de vaccination s'est essoufflée au point que le président est prêt à verser 100 dollars pour toute nouvelle injection. Certains Etats ont même imposé le masque aux personnes vaccinées. En Australie, l'armée a été sollicitée pour faire respecter le confinement qui vient d'être prolongé d'un mois.

En Israël, premier pays à avoir atteint l'immunité collective par la vaccination et qui avait levé toutes les restrictions sanitaires, le gouvernement a décidé de réactiver l'obligation du pass sanitaire dans les lieux accueillant plus de 100 personnes. L'Etat hébreu vient également de lancer une campagne pour une troisième dose pour les plus de 60 ans, une première.

Inquiétudes de l'OMS

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a tiré la sonnette d'alarme sur les effets de ce variant particulièrement contagieux. Elle a mis en garde contre des levées de restrictions sanitaires trop précoces.

"Delta est un avertissement, qui nous dit que le virus évolue mais c'est aussi un appel à agir, à faire quelque chose avant que des formes plus dangereuses de variants ne fassent leur apparition", a résumé le docteur Mike Ryan, chargé des situations d'urgence à l'OMS.

D'après l'OMS, le variant Delta a probablement des effets plus graves que les variants précédents. Il toucherait toutes les tranches d'âge sans distinction. De leur côté, des chercheurs américains ont démontré que la vaccination permet de largement juguler les effets de la maladie, mais pas de stopper sa contagion. Un constat partagé par des chercheurs chinois. La vaccination peut "ralentir la propagation et réduire le taux de mortalité" mais sans doute pas "éradiquer le virus", a reconnu Zhang Wenhong, un expert en maladies infectieuses de Shanghai, cité par l'AFP.