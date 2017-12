Economie : l'Inde dépasserait la France dès 2018

Exprimée en dollars, l'économie indienne devrait se hisser dès 2018 à la cinquième place mondiale et devancer ainsi ses homologues française et britannique, montre une note de recherche publiée mardi par l'institut Centre for Economics and Business Research (Cebr).

A l'oeuvre depuis plusieurs années, cette progression n'est pas une surprise et s'inscrit dans une tendance plus large qui devrait aboutir à l'installation des pays asiatiques dans le classement des dix économies les plus importantes de la planète au cours des 15 années à venir.

Selon le même institut, les Etats-Unis devraient quant à eux être dépassés par la Chine, qui prendrait ainsi la première, place aux alentours de 2032.

"Revers passagers"

"Malgré quelques revers passagers [...], l'économie indienne est en mesure de rattraper celle de la France et celle du Royaume-Uni en 2018 et, exprimée en dollars, elle les dépassera toutes les deux pour devenir la cinquième puissance économique en dollars", prédit Douglas McWilliams, le vice-président du Cebr.

L'Inde est pourtant traversée par une crise depuis le lancement, fin 2016, d'un processus de démonétisation de près de 86% des billets en circulation. Idem pour la réforme fiscale, qui devrait nuire à court terme à l'industrie.

Le Cebr n'est pas la seule organisation à estimer qu'il ne s'agit que de "revers passagers". "Le progrès constant en matière de réformes économiques et institutionnelles permettra, avec le temps, d'accentuer le potentiel de haute croissance de l'Inde", estimait en novembre l'agence de notation Moody's. Cette dernière a relevé la note de la dette du pays de "Baa3" à "Baa2", catégorie moyenne inférieure.

(Avec Reuters)