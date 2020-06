Face à la crise du Covid-19, la Russie renonce à son taux d’imposition unique

La crise du coronavirus aura eu raison du taux d'imposition unique de 13% en Russie. Vladimir Poutine a annoncé ce mardi, lors d'une allocution télévisée, augmenter les impôts sur les hauts revenus. Le président a également annoncé de nouvelles aides et subventions pour les familles et entreprises frappées par les conséquences économiques de la pandémie.

Les salaires les plus élevés, équivalents minimum à 64.240 euros au taux actuel, seront désormais taxés à 15% dès 2021. Le président a mis en garde sur les conséquences économiques de la pandémie de nouveau coronavirus, les qualifiant de "sérieux défi pour la Russie".

"Une récession mondiale a commencé, une chute de l'économie mondiale dont toutes les conséquences et la profondeur restent à établir", a-t-il ajouté.

L'une des réformes principales de Vladimir Poutine, introduite en 2001 est régulièrement remise en question. L'hypothèse de l'effacer ou de la baisser pour les faibles revenus a déjà été évoquée.

Selon le président, ce taux d'imposition unique "a permis de sortir les salaires et les revenus de l'ombre, de simplifier et de rendre compréhensible l'administration fiscale". Mais avec "la nouvelle qualité de l'administration, l'introduction des technologies digitales, il est devenu possible de distribuer le fardeau fiscal de manière plus différenciée".

60 milliards de roubles pour soigner les enfants

Cette réforme de l'impôt sur le revenu, qui est une des principales sources de financement du budget fédéral, devrait, selon le président, rapporter 60 milliards de roubles supplémentaires. Cette somme serait strictement réservée au système de santé et principalement utilisée pour soigner les enfants atteints de maladies rares.

