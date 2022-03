Face au blocus, Moscou interdit les exportations de plus de 200 biens et marchandises

De jour en jour, l'économie russe continue de s'isoler d'une grande partie du monde suite aux sanctions rendues coup pour coup, à la suite du début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Tandis que les Occidentaux tentent d'asphyxier le système financier russe et d'éveiller une prise de conscience de la population en fermant les boutiques des marques et en stoppant les échanges, l'administration de Vladimir Poutine tentent de trouver des alternatives à ces blocages. A commencer par les biens et marchandises qui vont commencer à se tarir avec la fin des livraisons des anciens partenaires occidentaux.

Pour éviter des pénuries et des ruptures d'approvisionnement, l'Etat russe a donc suspendu jeudi l'exportation de certaines marchandises étrangères, et ce, jusqu'à la fin de l'année. La liste concerne des biens et des équipements précédemment importés en Russie depuis l'étranger, et dont la sortie du pays est temporairement interdite, précise l'agence russe Tass.

Au vue des secteurs visés, la Russie semble acculée sur divers pans de son économie. Sans avoir pour l'heure le détail des entreprises et pays concernés, les exportations seront suspendues dans : l'agriculture, l'automobile, les technologies, les télécoms, les composants électriques ou encore les wagons, les containers, les turbines, les machines de traitement des métaux et des pierres, la médecine... En tout, plus de 200 produits sont visés par la suspension.

Côté automobile, le groupe Renault, avec sa marque Lada, est particulièrement concerné. L'immense site historique de Togliatti (sud), qui fabrique ces modèles,a été arrêté. L'usine moscovite du groupe, qui produit des SUV pour le marché local, est également à l'arrêt depuis le lundi 28 février.

"Cette mesure est nécessaire pour assurer la stabilité du marché russe", a indiqué le gouvernement dans un communiqué, précisant qu'elle serait en vigueur jusqu'à la fin de l'année.

Aussi, l'exportation de certains types de bois vers des pays "inamicaux", une liste qui comprend notamment l'UE, les Etats-Unis et le Japon, est aussi restreinte jusqu'à fin 2022.

L'objectif est de contenir l'hémorragie de la production, suite à l'arrêt des usines étrangères. Il y a trois jours, un haut dirigeant du parti "Russie Unie" de Vladimir Poutine proposait d'ailleurs de nationaliser les production des entreprises occidentales qui ont quitté le pays ou suspendu leur production.

Le Kremlin, qui a admis que les difficultés économiques du pays allaient en grandissant, faisait face à "une guerre économique", mais il a également exclu de mettre fin à ses opérations militaires chez son voisin pro-occidental.

Les réserves agricoles

Parmi les secteurs visés, celui de l'agriculture est stratégique. Russie et Ukraine sont respectivement premier et quatrième exportateurs mondiaux de blé.

Or, avec le conflit sur son sol, l'Ukraine va déjà moins fournir de denrées. Le ministère américain de l'agriculture table sur 20 millions de tonnes de blé envoyées par l'Ukraine vers l'étranger sur la campagne 2021/22, soit 17% ou 4 millions de tonnes de moins que ce qui était attendu jusqu'ici, "car le conflit dans ce pays devrait perturber les exportations depuis la mer Noire", souligne-t-il.

Les transports russes touchés

Le gouvernement russe a également proposé jeudi des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement de l'aviation civile, les transports maritimes et fluviaux, ferroviaires et routiers, qui "font l'objet de pressions et sanctions des pays occidentaux".

Les exportations seront toutefois possibles vers les Etats membres de l'Union économique eurasienne (UEE), union douanière menée par Moscou, et vers les républiques séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie.

Elles prévoient que les compagnies aériennes russes pourront enregistrer les droits sur les avions étrangers qu'elles louent et obtenir des certificats de navigation russes, ce qui leur permettra de "conserver leur flotte d'avions étrangers et leur donnera la possibilité d'opérer sur les lignes intérieures".

Le gouvernement aura également le droit d'interdire aux navires étrangers figurant sur la liste des pays hostiles d'entrer dans les ports et les voies navigables russes. Un projet de loi en ce sens a été déposé au Parlement, a poursuivi le gouvernement.

Enfin, le président russe Vladimir Poutine a souligné jeudi que son pays maintenait toutes ses livraisons d'hydrocarbures en dépit du conflit en Ukraine et des sanctions occidentales, jugeant la Russie non responsable de l'envolée des cours mondiaux.

Les sanctions occidentales ont d'ores et déjà entraîné une chute du cours du rouble et nourrit l'inflation.

