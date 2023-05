G7 : la Chine organise son contre-sommet avec l'Asie centrale

Xi Jinping ouvre ce jeudi la toute première édition d'un sommet historique avec les cinq républiques d'Asie centrale, pour renforcer les liens régionaux. L'événement qualifié « d'extrêmement important » par Pékin a lieu dans la ville historique de Xi'an (nord), ultime étape de la route de la soie qui reliait l'Europe et la Chine par l'Asie centrale pendant plusieurs siècles.

Aux côtés de son épouse, Xi Jinping a reçu pour un banquet de bienvenue les cinq présidents de ces pays, anciennement membre de l'Empire russe puis de l'URSS, donc traditionnellement proches de Moscou avec qui les relations économiques, linguistiques et diplomatiques sont historiquement fortes.

Xi Jinping à la manœuvre

Mais la guerre en Ukraine décidée par Vladimir Poutine affaiblit l'influence russe dans la région. Le président chinois cherche à mettre à profit cette situation pour pousser ses pions dans la région, soucieux aussi de développer son image internationale. « Xi Jinping va se présenter comme un dirigeant capable de promouvoir le développement et la paix dans le monde », analyse Zhiqun Zhu, professeur de relations internationales à l'université américaine Bucknell.

« Le sommet Chine-Asie centrale montre que le renouveau de la Chine ne peut être entravé et qu'il bénéficie d'un fort soutien en Asie centrale et ailleurs dans les pays en développement », poursuit l'universitaire qui note d'ailleurs que le G7 qui se tient en même temps à Hiroshima évoque l'influence chinoise.

Le G7 préoccupé par la Chine

Le sommet des dirigeants du Canada, de la France, des Etats-Unis, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni) s'ouvre vendredi à Hiroshima, en présence notamment du président américain Joe Biden, dont le pays dépeint régulièrement Pékin comme une menace. Le conseiller du président américain Jake Sullivan veut évoquer avec ses alliés la « coercition économique » que Pékin pourrait exercer à l'avenir, et convaincre les Européens, Allemagne et France en tête, de se détourner progressivement du marché chinois.

La Chine s'impose dans le même temps comme un partenaire commercial incontournable au Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan, pays centraux du projet d'infrastructure de transports des nouvelles routes de la soie. En 2022, son commerce dans la région s'est chiffré à 70 milliards de dollars (64 milliards d'euros), avant de bondir sur un an de 22% lors du premier trimestre 2023. Les grandes annonces du sommet sont attendues vendredi matin, avec une conférence de presse entre les six présidents et la presse.