C'est le dégel avec Poutine : Macron appelle les entreprises françaises à investir davantage en Russie

Emmanuel Macron a appelé vendredi à Saint-Petersbourg les entreprises françaises à investir davantage en Russie, où la France peut "faire mieux", notamment dans l'agroalimentaire, le spatial ou le numérique.

"Notre relation a beaucoup d'avenir (...) car l'Europe va de l'Atlantique à l'Oural", a déclaré le président français en participant avec son homologue Vladimir Poutine à une conférence économique franco-russe au Forum économique de Saint-Petersbourg, au second jour de sa visite en Russie.

Réponse du président russe :

"La France est notre partenaire ancien, traditionnel et fiable (...) Elle a toujours aspiré à défendre sa souveraineté, ce qui est un gage de stabilité dans la relation."

Des échanges bilatéraux en croissance de 16,5% en 2017

Se félicitant de la croissance des échanges bilatéraux - qui ont augmenté de 16,5% en 2017 à 15,5 milliards de dollars, il a cependant fait remarquer qu'ils étaient nettement inférieurs à ceux avec la Chine, le premier partenaire de Moscou, qui se sont élevés à 85 milliards de dollars et devraient atteindre 100 milliards prochainement.

Les échanges commerciaux franco-russes se sont relevés après avoir plongé à la suite de l'imposition des premières sanctions en 2014 en raison de la crise ukrainienne, auxquelles Moscou avait répondu par un embargo sur la plupart des produits alimentaires européens.

Les quelque 500 entreprises françaises présentes en Russie emploient près de 170.000 salariés, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des finances, "mais nous pouvons faire beaucoup mieux", a estimé M. Macron. Il "faut ouvrir de manière plus volontariste de nouvelles voies comme l'agroalimentaire, le spatial, les villes durables, les services énergétiques et le numérique", a-t-il ajouté, en appelant les startups et les PME à s'implanter en Russie.

Total va investir 2,5 milliards de dollars dans l'Arctique russe

Parmi la cinquantaine d'accords et de contrats signés au cours de la visite, le plus important est l'annonce par Total d'un investissement de 2,5 milliards de dollars pour la prise de 10% d'un nouveau projet géant de gaz naturel liquéfié dans l'Arctique russe de Novatek.

(Avec AFP)