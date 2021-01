Israël suspend ses vols internationaux une semaine malgré la vaccination massive

L'Etat hébreu a beau avoir déjà vacciné 2,5 de ses neuf millions d'habitants au cours du dernier mois, et faire ainsi la course en tête de la protection de sa population, janvier a vu le nombre de cas de contamination à nouveau exploser en raison notamment du non respect, selon les autorités sanitaires, des mesures de distanciation physique par une partie de la population.



Dans la foulée, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a demandé dimanche à son cabinet d'approuver de nouvelles mesures sanitaires renforcées dans un pays où les commerces jugés non essentiels sont déjà fermés.



Cette fois, le gouvernement a décidé de sévir aussi contre les voyageurs en décrétant...