La Chine fait plonger le déficit commercial des États-Unis comme jamais depuis 10 ans

Le déficit commercial des Etats-Unis a fortement augmenté l'an dernier pour atteindre son plus haut niveau en 10 ans, gonflé notamment par le déficit avec la Chine qui a atteint un record, malgré les droits de douanes imposés par l'administration Trump sur une série de produits.

Ce déficit a augmenté de 18,8% en décembre, portant le déficit sur l'ensemble de l'année à 621,0 milliards de dollars (549,46 milliards d'euros), a annoncé mercredi le département du Commerce. Le déficit 2018 est à son plus haut niveau depuis 2008, après 552,3 milliards de dollars en 2017.

La publication des statistiques américaines retardées par le "shutdown"

Le déficit de décembre a atteint 59,8 milliards, à son plus haut niveau depuis octobre 2008 et supérieur aux attentes des économistes qui tablaient sur 57,9 milliards, en raison d'une baisse des exportations américaines pour le troisième mois de suite et d'un rebond des importations.

Cette publication a été retardée par le "shutdown" partiel de l'administration américaine qui a duré cinq semaines.