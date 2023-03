La consommation rebondit en Chine, une première depuis septembre

La levée des restrictions anti-Covid produit ses premiers effets positifs en Chine. Après un fort rebond du nombre de malades dans les semaines qui ont suivi l'arrêt de la politique « zéro Covid », tout est revenu à la normale et le contexte est donc propice à la reprise.

Lire aussiLa Chine garde son directeur de banque centrale à la surprise générale

Les ventes au détail ont ainsi progressé sur les deux premiers mois de l'année de 3,5% sur un an, a annoncé ce mercredi le Bureau national des statistiques (BNS). C'est la première fois depuis septembre que cet indicateur est dans le vert.

La production industrielle s'est par ailleurs accélérée en janvier-février (+2,4% sur un an), contre +1,3% en décembre, mais à un rythme toutefois inférieur aux prévisions d'analystes interrogés par Bloomberg (+2,6%). Par ailleurs, l'inflation a fortement baissé en février à seulement +1%, son niveau le plus bas depuis un an.

Les ventes immobilières progressent

« L'économie montre des signes de stabilisation et de reprise », s'est félicité dans un communiqué le BNS. « Les ventes immobilières ont progressé plus que le marché ne le prévoyait, tandis que les infrastructures ont contribué au rebond de l'investissement global », ajoute Zhiwei Zhang, du cabinet Pinpoint Asset Management.

L'investissement en capital fixe s'est ainsi affiché en hausse de 5,5% sur les deux premiers mois de l'année, à un rythme bien plus rapide que les prévisions d'analystes (4,5%). Pour stimuler l'activité, le gouvernement chinois a massivement investi dans la construction de nouvelles voies ferrées et de parcs industriels.

Lire aussiLa Chine « ne doit compter que sur elle-même » pour sa production industrielle et agricole, affirme Xi Jinping

Le taux de chômage, qui n'englobe en Chine que les zones urbaines, a cependant légèrement augmenté en janvier-février pour s'établir à 5,6% (+0,1 point par rapport à décembre). Il reste particulièrement élevé chez les jeunes de moins de 25 ans (18,1%), selon les chiffres du BNS. La Chine reprend par ailleurs à compter de ce mercredi la délivrance de visas touristiques. Un secteur lucratif qui devrait soutenir la reprise mais qui pâtit toujours du manque de liaisons aériennes internationales avec la Chine.

Un objectif de croissance d'environ 5%

Néanmoins, la reprise s'annonce difficile. La Chine a fixé pour cette année un objectif de croissance d'environ 5%, après une hausse de 3% de son PIB en 2022. Ce rythme de croissance du PIB, qui ferait bien des envieux dans la plupart des grandes économies, n'en serait pas moins l'un des plus faibles depuis 40 ans. Le nouveau Premier ministre chinois, Li Qiang, a averti en début de semaine que son pays devrait redoubler d'efforts pour parvenir à cet objectif.

Pour y arriver, la Chine fait de nouveau confiance au directeur de sa banque centrale, Yi Gang, qui, à la surprise générale, a été reconduit dimanche. Le pays a également conservé d'autres hauts responsables économiques, notamment Wang Wentao et Liu Kun, qui resteront respectivement ministre du Commerce et ministre des Finances, ainsi que le directeur de la Commission nationale de la santé, Ma Xiaowei, qui a supervisé la politique « zéro Covid » du pays.

(Avec AFP)