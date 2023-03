La Fed relève ses taux malgré les turbulences bancaires

A l'issue de sa réunion, la banque centrale américaine (Fed) a annoncé un relèvement de son taux, de 0,25 point de base, portant les principaux taux de ses fonds fédéraux dans une fourchette comprise entre 4,75% et 5%, selon le communiqué de l'institution monétaire. Il s'agit de la neuvième hausse des taux opérée par l'institution depuis l'été 2022.

Cette fois-ci, la Réserve fédérale se trouvait devoir arbitrer entre continuer à relever son principal taux directeur pour juguler la forte inflation ou bien, marquer une pause, afin d'éviter d'aggraver les difficultés des banques, le secteur étant fragilisé par la faillite de l'établissement californien SBV et faisant craindre une contagion.

Des effets incertains

La Fed a averti que la récente crise des banques était « susceptible (...) de peser sur l'activité économique, les embauches et l'inflation ». « L'ampleur de ces effets est incertaine », a-t-elle souligné.

Mais, note l'institution, « le système bancaire américain est solide et résilient », alors que les créations d'emplois s'accélèrent ces derniers mois et le taux de chômage reste bas. Surtout l'inflation reste élevée. « Le Comité prévoit qu'un certain resserrement supplémentaire de la politique pourrait être approprié afin d'atteindre une orientation de la politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2 % au fil du temps », souligne le communiqué.

Les nouvelles projections de la banque centrale des Etats-Unis montrent que dix membres sur 18 du comité de politique monétaire (FOMC) s'attendent à ce que les taux augmentent encore d'un quart de point de pourcentage d'ici la fin de l'année, ce qui est identique aux perspectives annoncées en décembre.

Une dernière hausse avant la fin de l'année

Dans un changement notable, le communiqué du comité ne mentionne plus que de nouvelles hausses de taux seront appropriées. Au lieu de cela, le comité note qu'« un raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié », ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une dernière hausse d'un quart de point de pourcentage cette année.

A la Bourse de New-York, l'indice S&P 500 était en légère hausse de 0,26% et l'obligataire à 10 ans s'affichait à légère baisse à 3,5374%.