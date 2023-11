La Russie renforce ses liens avec la Corée du Nord « sur tous les plans »

« Un renforcement sur tous les plans » entre la Russie et la Corée du Nord. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le ministre russe des Ressources naturelles, Alexandre Kozlov, suite à une visite de deux jours à Pyongyang. Sa délégation est arrivée dans la capitale nord-coréenne ce mardi et en est repartie jeudi, selon l'agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA).

« Notre état d'esprit, c'est un renforcement des liens avec la Corée du Nord sur tous les plans. Les objectifs fixés par Vladimir Vladimirovitch Poutine seront atteints », a ainsi indiqué le haut responsable russe, cité sur le compte Telegram de son ministère.

Partenariat sur les ressources minières

Lors de sa visite, il a affirmé que les deux parties avaient abordé des questions liées au commerce, aux ressources minières, à l'éducation, au sport, à la protection de la faune et à la culture. Selon lui, a été évoquée l'idée d'une prospection conjointe de gisements d'or, de fer, de terre rare, et la hausse des échanges universitaires et sportifs entre les deux pays.

Lors de la visite, les drapeaux russes et nord-coréens ont flotté pour l'occasion à l'aéroport de Pyongyang tandis que de hauts responsables nord-coréens accompagnaient la délégation, a indiqué KCNA. Quelques jours auparavant, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken avait lui estimé que les liens entre Pyongyang et Moscou étaient « croissants et dangereux ».

Surmonter les sanctions internationales

La Russie et la Corée du Nord, alliées historiques et qui partagent une petite frontière, sont toutes deux soumises à des sanctions internationales, la première pour son attaque de l'Ukraine et la seconde pour son programme d'armes nucléaires et de missiles.



En septembre dernier, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'était rendu en Russie pour un sommet exceptionnel avec le président russe Vladimir Poutine, sur le cosmodrome de Vostotchny (Extrême-Orient russe). Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'était, lui, ensuite rendu à Pyongyang mi-octobre.



La Corée du Sud accuse Pyongyang d'avoir fourni de l'artillerie à Moscou pour sa campagne militaire contre l'Ukraine. Séoul affirme que le Nord aurait reçu en échange des conseils sur les satellites militaires.

Renforcement des liens avec la Chine

Lourdement sanctionnée par les Occidentaux depuis le début de son invasion en Ukraine, la Russie cherche à réorienter ses livraisons vers l'Asie. Mi-octobre, le président russe Vladimir Poutine a rendu visite à son homologue chinois Xi Jinping, en marge du forum des Nouvelles routes de la soie.

Le président russe y a affirmé que les conflits et menaces dans le monde « renforcent » la relation des deux pays. « La confiance politique mutuelle entre les deux pays est en croissance constante », a-t-il dit à son allié, selon l'agence officielle Chine nouvelle. Xi Jinping a, lui, rappelé avoir rencontré Vladimir Poutine 42 fois au cours de la dernière décennie et « développé une bonne relation de travail et une amitié profonde » avec son homologue.

La Chine est le premier partenaire commercial de la Russie, avec des échanges à un niveau record de 190 milliards de dollars l'an dernier. Lors de cette rencontre, Xi Jinping a rappelé l'objectif de 200 milliards fixé par les deux pays cette année. Selon des chiffres communiqués lors de ce forum par le patron du géant pétrolier Rosneft, Igor Setchine, l'énergie représente « plus de 75% des exportations russes à destination de la Chine ». Cela concerne en grande partie le pétrole.

Concernant les exportations de gaz naturel, la Russie est confrontée aux coûts et aux délais importants de construction d'infrastructures pour développer de nouveaux partenariats. Malgré tout, « les exportations de gaz russe vers la Chine atteindront cette année un nouveau record historique : plus de 30 milliards de mètres cubes de gaz seront fournis », grâce à la montée en puissance du gazoduc « Force de Sibérie », a souligné à ce sujet Igor Setchine.

Des drones iraniens vendus aux Russes

La Russie muscle aussi ses liens avec l'Iran. Selon les renseignements américains, Moscou « reçoit du matériel d'Iran pour construire une usine de drones » sur son sol et ce site « pourrait être pleinement opérationnel au début de l'année prochaine ». « Le partenariat militaire entre la Russie et l'Iran semble s'approfondir », a d'ailleurs affirmé en juin dernier John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche.

Le gouvernement américain a diffusé une image satellite de l'emplacement prévu selon ses services de renseignement pour cette usine de drones, dans la zone économique spéciale d'Alabouga, à quelque 900 kilomètres à l'est de Moscou.

Washington estime que jusqu'en mai dernier, la Russie a reçu des « centaines » de drones d'attaque iraniens, et l'accusent de les avoir utilisés récemment pour « attaquer Kiev et terroriser la population ukrainienne », a indiqué John Kirby. Selon ce dernier, le partenariat va dans les deux sens, l'Iran cherchant à obtenir des équipements militaires russes « pour plusieurs milliards de dollars ». Washington s'inquiète que Téhéran n'envisage de développer des armes nucléaires qui pourraient être placées sur des missiles balistiques et menacer Israël et d'autres pays

