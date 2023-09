La Corée du Nord veut renforcer ses liens militaires avec Moscou

Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, s'est félicité de ses discussions avec le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, afin de renforcer « la coopération dans le domaine militaire et de la sécurité », a indiqué dimanche l'agence de presse officielle de la Corée du Nord, l'un des pays totalitaires les plus fermés au monde.

Alliés historiques, la Russie et la Corée du Nord sous deux pays sous le coup de sanctions internationales, l'un pour son agression contre l'Ukraine, l'autre pour ses essais nucléaires militaires.

Le petit-fils du fondateur cette dictature nord-coréenne hors du temps est en visite officielle depuis plusieurs jours en Russie, à Vladivostok, ville portuaire du Pacifique située à proximité des frontières chinoise et nord-coréenne.

Dans une vidéo publiée par le ministère russe de la défense, on voit les deux hommes souriants inspecter certains bombardiers nucléaires russes sur un aérodrome avant de monter à bord d'un navire de guerre. Le président nord-coréen avait rencontré mardi dernier le président russe Vladimir Poutine et les deux dirigeants, en quête de soutien mutuel, s'était même offert réciproquement (et symboliquement) des fusils.

Mise en scène

Dans une mise en scène savamment orchestrée, comme aux riches heures de l'URSS, Kim Jong-un et Sergueï Choïgou ont « échangé leurs opinions constructives sur les questions pratiques liées au renforcement de la coordination stratégique et tactique, de la coopération et des échanges mutuels entre les forces armées des deux pays et dans les domaines de la défense et de la sécurité nationales », souligne le communiqué. Kim Jong-un a également fait l'éloge de cette flotte russe « pour sa contribution à la paix dans la région ».

C'est la première visite officielle de Kim à l'étranger de la pandémie et les chancelleries occidentales redoutent de voir Moscou et Pyongyang conclure des marchés d'armement et contourner ainsi les sanctions et les embargos. Moscou est intéressé par l'achat de munitions et de missiles pour poursuivre ses combats en Ukraine alors que la Corée du Nord a besoin de la technologie russe en matière de missiles balistiques pour développer son programme.

Le Kremlin a cependant pris soin de préciser qu'aucun accord n'avait été encore signé. Toutefois, Vladimir Poutine a évoqué des possibilités de coopération et de « liens militaires ».