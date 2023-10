La Russie a trouvé en la Chine un partenaire de choix pour son pétrole et son gaz

Vladimir Poutine s'est félicité d'un niveau « sans précédent » de coopération énergétique entre la Russie et la Chine. Une bonne nouvelle pour Moscou, qui souhaite renforcer ses partenariats en Asie depuis le début de son offensive en Ukraine. Objectif, compenser la perte d'une grande partie du marché européen. Les liens entre les deux pays se « renforcent » d'une façon plus générale selon le président russe, en raison notamment des conflits et menaces dans le monde.