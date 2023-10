Soutien à l'Ukraine : les députés européens débloquent 50 milliards d'euros pour la reconstruction

L'Ukraine pourra compter sur l'Europe pour l'aider à se reconstruire. Les députés européens ont voté pour lui débloquer une enveloppe de 50 milliards d'euros sur la période 2024-2027. Ce dispositif de soutien proposé par la Commission européenne compte pour 33 milliards d'euros de prêts et 17 milliards d'euros de subventions. Cette proposition a été adoptée ce mardi 17 octobre à 512 voix contre 45 et 63 abstentions.

« Cinquante milliards, c'est une somme très importante, il s'agit d'un signe fort de notre soutien et de notre solidarité », a souligné l'eurodéputé allemand Michael Gahler (PPE, droite), co-rapporteur de la commission des Affaires étrangères.

Ce vote ouvre la voie à des négociations avec les États membres pour définir le contenu final de ce mécanisme de soutien baptisé « Facilité pour l'Ukraine ». Et les eurodéputés veulent aller vite : aucune enveloppe de soutien de l'UE à Kiev pour 2024 n'a été adoptée jusqu'ici.

Au total jusqu'à présent, Bruxelles a consacré 30 milliards d'euros de son budget pour soutenir l'Ukraine depuis le début de l'invasion du pays par la Russie en février 2022.

Utiliser les avoirs russes

La répartition des fonds serait définie en fonction d'un plan de reconstruction « préparé par le gouvernement ukrainien » et « approuvé » par Bruxelles, et qui devrait être « clairement axé sur les exigences » de l'UE « en matière d'adhésion ».

Les eurodéputés souhaitent que les avoirs confisqués à des sociétés ou citoyens russes depuis le début de la guerre soient utilisés pour la reconstruction. Une mesure que soutiennent également les États-Unis. Penny Pritzker, représentante américaine spéciale pour la reconstruction économique de l'Ukraine, avait en effet jugé essentiel fin septembre que la Russie paie « étant donné les destructions » qu'elle a causé. Elle a estimé à environ huit milliards de dollars le montant de ces avoirs aux outre-Atlantique, reconnaissant néanmoins qu'il y avait encore un long travail juridique à mener avant de pouvoir les utiliser au financement de la reconstruction de l'Ukraine.

Les députés européens veulent par ailleurs aussi renforcer certaines exigences relatives à la lutte contre la fraude, la corruption, ou les conflits d'intérêts. De même, ils demandent un « portail web unique » pour faire la transparence sur le volume de l'aide et son affectation. « Nous prévoyons des garanties pour éviter tout détournement, tout gaspillage, toute corruption. Nous demandons de la transparence et des contrôles », a précis l'eurodéputé Michael Gahler.

Près de 380 milliards nécessaires

Si l'enveloppe allouée est colossal, le montant total est bien plus pharaonique. Le redressement plus global de l'économie de l'Ukraine coûtera 411 milliards de dollars (environ 378 milliards d'euros), selon une étude de la Banque mondiale, de l'ONU, de l'Union européenne et du gouvernement ukrainien. Soit plus de deux fois le PIB du pays. Une somme évidemment appelée à grossir à mesure que le conflit se poursuit.

L'Ukraine pourra aussi compter sur le soutien de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd). Cette institution, fondée en 1991 pour aider les pays de l'ex-bloc soviétique à passer à une économie de marché, a indiqué début octobre qu'elle prévoit de doubler ses financements pour le pays quand viendra le temps de la reconstruction. Ils devraient ainsi atteindre quelque « 3 milliards d'euros par an, avec une focalisation sur le secteur privé mais aussi les grandes infrastructures », a précisé sa présidente, Odile Renaud-Basso, à l'AFP.

Une reconstruction qui « ne peut attendre »

Cette reconstruction ne peut en tout cas pas attendre la fin du conflit, selon Penny Pritzker. « L'effort à long terme visant à relancer l'économie ukrainienne doit avoir lieu maintenant, doit commencer dès à présent, même au milieu d'une guerre et de combats en cours », a-t-elle déclaré devant des journalistes à Bruxelles fin septembre. Un avis partagé par Oryssia Loutsevitch, du programme Russie et Eurasie au cercle de réflexion britannique Chatham House. « L'Ukraine doit commencer à reconstruire pendant la guerre pour soutenir son front intérieur », estimait-elle en août.

Les habitants restés dans leur pays ont besoins de logements. Outre des habitations, la guerre a détruit des milliers d'écoles, de bâtiments hospitaliers et administratifs, d'usines, de ponts et de routes, d'infrastructures énergétiques, ou encore d'installations portuaires.

Mais pour lancer vraiment cette reconstruction, encore faut-il que certains obstacles soient levés, selon Penny Pritzker. Et notamment la nécessité de créer un environnement permettant aux entreprises occidentales, habituées à certaines règles de droit et à des pratiques, d'investir en confiance en Ukraine. « Les réformes et la reconstruction doivent avancer main dans la main », a-t-elle insisté. Des entreprises internationales devraient d'ailleurs participer à la deuxième conférence « Reconstruire l'Ukraine », prévue en novembre en Pologne.

(Avec AFP)