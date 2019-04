Le comédien Volodimir Zelenski remporte haut la main la présidentielle en Ukraine

C'était un scrutin attendu. C'est donc Volodimir Zelenski, un comédien de 41 ans sans aucune expérience politique, qui a largement remporté l'élection présidentielle en Ukraine, selon un sondage à la sortie des urnes diffusé dimanche à la fermeture des bureaux de vote. Volodimir Zelenski, qui a aussitôt revendiqué la victoire, a obtenu au second tour 73% des voix, contre 25% au président sortant, Petro Porochenko, selon ce sondage. Le chef de l'Etat sortant n'a pas attendu la publication des premiers résultats partiels pour reconnaître sa défaite face à un adversaire qui l'avait déjà nettement devancé au premier tour.

Moins de quatre mois après être entré en politique par une déclaration de candidature aux airs de farce en plein réveillon du 31 décembre, cet acteur et humoriste a imposé une cuisante défaite au président sortant Petro Porochenko. Le scrutin a été suivi de près par les chancelleries occidentales, qui ont pris fait et cause pour l'Ukraine dans son conflit avec Moscou. L'hypothèse d'un retour dans le giron russe semble écartée mais, ignorant tout de Zelenski, elles redoutent d'avoir affaire à une personnalité imprévisible. Volodimir Zelenski doit une bonne part de sa popularité à la série télévisée à succès "Serviteur du peuple", dans laquelle il incarne un professeur d'histoire devenu chef de l'Etat, qui se joue des bassesses de politiciens corrompus et d'hommes d'affaires véreux.