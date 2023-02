Le FMI reste prudent face à la reprise de l'économie chinoise

L'économie chinoise devrait aller mieux en 2023. Après 3% de croissance l'an dernier - sa pire performance annuelle depuis quatre décennies (hors année 2020) - son PIB devrait croître de 5,2% cette année d'après les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI). L'institution a relevé ses perspectives pour l'année en cours de 0,8 point de pourcentage, en début de semaine, et prévoit même une hausse de 4,5% en 2024.

Le géant asiatique reprend progressivement des couleurs depuis qu'il a levé l'essentiel de ses restrictions sanitaires contre l'épidémie de Covid-19 en décembre, après trois ans de mesures draconiennes qui fragilisaient l'économie et provoquaient un mécontentement grandissant de la population. Même si l'activité a dans un premier temps peiné à se relancer en raison d'une explosion du nombre de malades, la baisse continue du nombre de patients favorise désormais la reprise.

La levée des restrictions en Chine va donner « un coup de fouet » à l'économie mondiale, souligne le FMI. La consommation intérieure est d'ailleurs appelée à jouer un rôle clé en ce sens. Ainsi, dans un rapport consacré à la conjoncture en Chine, l'institution estime que « l'économie chinoise devrait contribuer cette année à un quart de la croissance mondiale ». Lundi déjà, l'économiste en chef du FMI indiquait « considérer, dans l'ensemble, la réouverture de la Chine comme un avantage pour l'économie mondiale ».

Prudence de mise

Attention toutefois à ne pas trop s'emballer. Le Fonds met ainsi en garde contre le « haut degré d'incertitude » qui demeure sur le plan épidémique en Chine, « dans un contexte d'immunité encore insuffisante de la population ». Le pays pourrait faire face à des vagues plus importantes d'infections du Covid-19 en raison d'un faible taux de vaccination et d'une population âgée. Dans ce contexte, la croissance chinoise « reste sous pression » face au risque d'émergence de nouveaux variants du Covid-19, ce qui pourrait freiner la reprise.

Par ailleurs, le pays fait face à des « défis économiques significatifs », comme la crise dans l'immobilier qui « n'est toujours pas résolue », relève le FMI. Ce secteur, qui pèse plus du quart du PIB de la Chine et avait joué un rôle clé dans la reprise post-pandémie en 2020, est depuis fragilisé. Nombre de promoteurs luttent pour leur survie après un durcissement par Pékin des conditions d'accès au crédit, tandis que les ventes immobilières s'affichent en repli.

Le ralentissement de la demande mondiale, les incertitudes de la guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques sont les « principaux risques » pour la croissance chinoise cette année, prévient le FMI.

La Chine se rouvre totalement à Hong Kong et Macao La Chine annonce ce vendredi qu'elle rouvrira complètement à minuit lundi ses frontières avec Hong Kong et Macao, mettant un terme aux quotas quotidiens de voyageurs et à l'obligation de tests Covid. Toutes les restrictions encore en vigueur seront ainsi levées et les voyages organisés pourront reprendre, a indiqué le Bureau des Affaires de Hong Kong et de Macao. Les deux régions administratives spéciales chinoises se sont conformées à la politique « zéro Covid » de Pékin pendant près de trois ans, au prix de séparations familiales, d'un arrêt du tourisme et d'un coup dur porté aux entreprises. Les déplacements transfrontaliers entre Hong Kong et la Chine continentale avaient néanmoins repris en janvier après l'abandon soudain par Pékin de sa stratégie d'isolement, mais avec des quotas. Avec le retour de la libre circulation, les autorités hongkongaises espèrent un afflux de visiteurs qui pourrait permettre de revitaliser l'économie de la ville frappée par une récession, en injectant des liquidités dans ses secteurs du tourisme et du commerce. Le chef du gouvernement hongkongais a annoncé jeudi le lancement d'une campagne de promotion pour attirer les touristes étrangers, promettant plus d'un demi-million de billets d'avion gratuits et qu'il n'y aurait « ni isolement, ni quarantaine, ni restrictions ».

