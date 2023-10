Le procès au civil de Trump, accusé de fraudes immobilières, s'ouvre à New York

Le feuilleton judiciaire de Donald Trump se poursuit à New York. L'ancien président des Etats-Unis et homme d'affaires est accusé, ainsi que ses deux fils, d'avoir surévalué de manière colossale pendant des années leur patrimoine immobilier. Il s'est assis ce lundi au tribunal de New York pour un procès civil que le favori des républicains à la présidentielle de 2024 a qualifié de « simulacre » et d'« arnaque » aux côtés de ses deux avocats, Chris Kise et Alina Habba, face au juge new-yorkais Arthur Engoron qui va présider les débats pendant des semaines.

Lire aussiUn juge américain déclare Donald Trump coupable de « fraudes » financières « répétées » dans les années 2010

Juste avant d'entrer dans la salle, Donald Trump a qualifié la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James, la plaignante dans cette affaire et qui lui réclame 250 millions de dollars, d'être « raciste » et d'être un « spectacle d'horreur ».

La magistrate de l'Etat de New York, Letitia James, élue afro-américaine du Parti démocrate et qui est l'équivalent de ministre locale de la Justice, accuse Donald Trump de « fraudes répétées » et d'avoir « triché » pendant des années sur son empire économique. A l'extérieur du tribunal, soutiens et opposants de Donald Trump se sont faits face, séparées par les forces de l'ordre.

« Fraudes répétées » établies selon la démocrate

Le juge Engoron, qui préside ce procès au civil, a estimé la semaine passée dans une ordonnance en référé que des « fraudes répétées » étaient établies et que le parquet général de l'Etat de New York avait suffisamment prouvé que Donald Trump et l'état-major de son groupe avaient « surévalué » leurs actifs entre 812 millions et 2,2 milliards de dollars de 2014 à 2021.

En conséquence, le juge a ordonné le retrait des licences commerciales pour l'Etat de New York à Donald Trump et à deux de ses enfants, Eric Trump et Donald Trump Jr, vice-présidents exécutifs de la Trump Organization, et la confiscation des sociétés concernées par des liquidateurs.

Lire aussiBiden et Trump se disputent le soutien à la grève dans l'automobile à un an des élections américaines

Dans tous les cas, Donald Trump, 77 ans, ne peut pas être condamné à une peine de prison dans cette affaire, mais le procès ouvre la séquence d'échéances judiciaires qui vont se télescoper avec sa campagne pour l'investiture républicaine. Il est en effet inculpé au pénal dans quatre dossiers différents, qui vont notamment l'amener à comparaître à partir du 4 mars devant un tribunal fédéral de Washington. Il est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020 remportée par Joe Biden. Son probable futur adversaire pour la Maison Blanche en 2024, candidat annoncé lui aussi, s'abstient de tout commentaire sur les déboires judiciaires de Donald Trump.

(Avec AFP)