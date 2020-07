Le Royaume-Uni met 3 milliards de livres pour verdir sa relance

Rishi Sunak, Chancelier de l'Échiquier. (Crédits : Reuters)

Le plan de relance que doit présenter, ce mercredi, le ministre du gouvernement britannique chargé des finances et du trésor, Rishi Sunak, comprend deux milliards de livres qui seront affectés à la rénovation et une meilleure isolation du parc immobilier privé, et plus d'un milliard pour les bâtiments du secteur public.