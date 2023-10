Paris et Londres appellent à un « soutien humanitaire urgent » à Gaza

Il n'y a pas, insistent-ils, de temps à perdre. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président français Emmanuel Macron ont souligné, dans une conversation téléphonique dimanche, la nécessité d'un « soutien humanitaire urgent à Gaza » après l'extension des opérations militaires d'Israël en réponse aux attaques du Hamas il y a trois semaines, selon Downing Street.

Les deux dirigeants ont également évoqué leur inquiétude face au « risque d'escalade dans la région », et se sont accordés sur la nécessité de « ne pas perdre de vue l'avenir à long terme de la région, en particulier la nécessité pour une solution à deux Etats », selon un porte-parole de Downing Street.

Effondrement de « l'ordre public »

Ces déclarations interviennent alors que ce dimanche, l'ONU a mis en garde contre l'effondrement de « l'ordre public » dans la bande de Gaza. « Des milliers de personnes ont pénétré (samedi) dans plusieurs entrepôts et centres de distribution de l'UNRWA dans le centre et le sud » de Gaza, a affirmé l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) dans un communiqué. « C'est un signe inquiétant que l'ordre civil commence à s'écrouler. » Dix camions d'aide humanitaire ont pu entrer dimanche via le point de passage de Rafah avec l'Egypte, portant à 94 le nombre de ces véhicules à être passés depuis le 21 octobre, selon le Croissant Rouge palestinien.

Pour sa part, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'est alarmé d'une situation « de plus en plus désespérée » à Gaza. « Je regrette qu'au lieu d'une pause humanitaire cruellement nécessaire, soutenue par la communauté internationale, Israël ait intensifié ses opérations militaires », a-t-il déclaré dimanche, lors d'une visite au Népal, après un voyage de quatre jours au Qatar.

Faire la « distinction » entre Hamas et les civils

Les Etats-Unis ont, de leur côté, appelé Israël a bien faire la « distinction » entre le Hamas et les civils palestiniens. « Ce que nous croyons, c'est qu'à chaque heure, chaque jour de cette opération militaire, le gouvernement israélien devrait prendre toutes les mesures possibles à sa disposition pour faire la distinction entre le Hamas - les terroristes qui sont des cibles militaires légitimes - et les civils qui ne le sont pas », a déclaré Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, ce dimanche sur CNN.

(avec AFP)