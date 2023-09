Pétrole : la Californie poursuit 5 des plus grosses compagnies mondiales

Vendredi, la Californie a engagé des poursuites contre cinq des plus grosses compagnies pétrolières du monde, Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhillips et Chevron. L'American Petroleum Institute est également visé, ajoute le New York Times. La plainte a été déposée auprès de la Cour supérieure de San Francisco. Le motif : les cinq compagnies pétrolières auraient minimisé les risques pour le climat dus aux énergies fossiles en menant d'importantes campagnes de désinformation.

D'autres villes, comtés et Etats des Etats-Unis ont déjà mené de telles actions en justice. Ces sociétés ont « intentionnellement minimisé les risques posés par les énergies fossiles à la population, alors qu'elles avaient connaissance du fait que leurs produits pouvaient conduire à un réchauffement climatique significatif », cela depuis les années 1950, souligne la plainte, selon le New York Times. La Californie souhaite ainsi que les gros pollueurs du pays rendent des comptes.

« Pendant plus de cinquante ans, Big Oil (l'ensemble des géants du secteur, NDLR) nous a menti, cachant le fait qu'ils savaient depuis longtemps combien les énergies fossiles qu'ils produisaient étaient dangereuses pour notre planète », a déclaré le gouverneur de l'Etat, Gavin Newsom, dans un communiqué vendredi.

Lire aussiPétrole : la croissance de la demande mondiale va ralentir en 2024

Un fond pour faire face aux dégâts

« Leurs tromperies ont retardé la réponse au réchauffement planétaire », avec « un coût élevé pour la population, les biens et les ressources naturelles, qui continue à peser chaque jour », ajoute la plainte longue de 135 pages, selon le journal.

Cela fait six ans que les entreprises pétrolières cherchent à contourner ces plaintes, mais en mai dernier, la Cour suprême américaine a dans deux cas refusé d'examiner un appel, laissant de ce fait les plaintes suivre leur cours en justice. Un premier revers qui montre une prose de conscience de l'impact de ce secteur sur l'environnement. Des plaintes qui ne sont pas sans rappeler celles engagées avec succès contre les géants du tabac, ou contre l'industrie pharmaceutique dans le cas de la prolifération des opioïdes.

La Californie demande la création d'un fonds pour faire face aux dégâts futurs provoqués par le changement climatique dans cet État, victime de feux de forêt, inondations et autres phénomènes extrêmes alimentés par le réchauffement planétaire.

Lire aussiL'année 2023 probablement la plus chaude de l'Histoire, « l'effondrement climatique a commencé » (ONU)

La demande en pétrole va ralentir en 2024

Les compagnies pétrolières, de leurs côtés, n'ont jamais affiché de bénéfices aussi hauts. Avec un prix du baril de pétrole Brent, qui a gagné plus de 8% en un mois et est revenu s'installer au-dessus de 92 dollars ces derniers jours, l'économie mondiale fait face au retour du pétrole cher, notamment depuis que l'Arabie saoudite et la Russie ont confirmé prolonger la réduction de leur offre jusqu'à la fin de l'année, respectivement de 1 million de barils par jour (mb/j) et de 400.000 b/j. Les Etats-Unis, le Brésil et l'Iran avaient partiellement compenser la demande.

Car cette dernière ne ralentit pas, elle a même augmenté de 2,2 millions de barils par jour (mb/j) cette année. En juillet, la demande de kérosène a dépassé le niveau record de 1 mb/j. Le trafic routier a augmenté de 30% sur la période juin-août par rapport à la même période de 2022. Mais le phénomène devrait atteindre un plateau au cours du dernier trimestre, et se stabiliser, selon l'AIE.