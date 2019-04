Premier sommet Russie-Corée du Nord : Poutine invite Kim Jong-un à Vladivostok

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se rendra ce mois-ci en Russie pour y rencontrer le président russe Vladimir Poutine, a annoncé jeudi le Kremlin. Ce sera le premier sommet entre les deux hommes.

Le Kremlin n'a pas donné davantage de détails dans le communiqué publié sur son site internet.

Kim Jong-un, arrivé au pouvoir en 2011 à la mort de son père, cherche à rompre son isolement diplomatique. Il a tenu deux sommets avec le président américain Donald Trump. Le premier a eu lieu à Singapour en juin dernier et le deuxième, fin février à Hanoï, s'est soldé par un échec.

Les États-Unis cherchent à obtenir de Pyongyang l'abandon de ses armes nucléaires et les Nord-Coréens souhaitent de leur côté la levée des sanctions internationales visant leur pays du fait de leurs programmes atomique et balistique militaires.

Problème d'interlocuteur

Kim Jong-un a assisté mercredi à l'essai d'une nouvelle arme tactique, le premier depuis l'échec du sommet de Hanoï.

Jeudi, le gouvernement de Pyongyang a annoncé qu'il ne voulait plus du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo comme interlocuteur et qu'il souhaitait discuter dorénavant avec un responsable "plus prudent et plus mûr dans sa façon de communiquer".

Selon le journal russe Izvestia, qui cite une source diplomatique, le sommet Poutine-Kim aura probablement lieu la semaine prochaine à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe, avant que le président russe ne se rende en Chine les 26 et 27 avril.

Vers une "dénucléarisation totale et vérifiable" de la Corée du Nord?

On ignore comment Kim Jong-un se rendra en Russie, qui a avec la Corée du Nord une petite frontière terrestre de 19 kilomètres.

Un responsable nord-coréen, Kim Chang Son, s'est rendu cette semaine à Vladivostok. Il a été vu mercredi alors qu'il inspectait la gare de la ville, rapporte l'agence de presse russe RIA.

Le représentant spécial américain pour la Corée du Nord, Stephen Biegun, a rencontré jeudi à Moscou le vice-ministre russe des Affaires étrangères Igor Morgoulov.

Les deux hommes, au cours d'un entretien "constructif", ont examiné les moyens de parvenir à une "dénucléarisation totale, définitive et vérifiable de la Corée du Nord", a précisé l'ambassade des États-Unis en Russie.