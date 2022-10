Royaume-Uni : la Royal Mail prévoit une saignée dans ses effectifs, jusqu'à 6.000 licenciements

La Royal Mail enchaîne les difficultés et pourrait être contrainte de se séparer d'une partie de ces employés. Au total, le groupe postal britannique envisage jusqu'à 10.000 suppressions de postes d'ici au mois d'août qui pourraient se traduire par 6.000 licenciements, a-t-il annoncé ce vendredi dans un communiqué.

Le groupe a indiqué qu'il a lancé un processus de consultation pour « ajuster la taille de l'entreprise en réponse à l'impact des mouvements sociaux, aux retards dans la réalisation des améliorations de productivité convenues et à la baisse des volumes de colis », qui avaient été dopés par la pandémie.

Un mouvement de grève pour les salaires

Début septembre, la Royal Mail a, en effet, connu une grève de plusieurs jours dans la foulée des nombreux mouvements de grève pour des hausses de salaires qui ont touché le Royaume-Uni le mois dernier. Plus de 115.000 postiers ont ainsi cessé le travail exigeant l'ouverture immédiate de négociations sur des revalorisations salariales pour répondre à une inflation qui atteignait 9,9% sur un an en août, un record parmi les pays du G7, et qui devrait continuer de grimper. Elle devrait, en effet, connaître un pic en octobre à près de 11%.

La Royal Mail connaît, en outre, des difficultés depuis la pandémie. Car si celle-ci a entraîné une augmentation du volume de colis puisque les Britanniques, sortant moins de chez eux, commandaient davantage en ligne, cette dynamique s'est estompée au sortir de la crise sanitaire et des confinements à répétition. La Royal Mail au Royaume-Uni a donc vu son chiffre d'affaires baisser de 11,5% sur un an pour son premier trimestre décalé.

Scinder ses activités

Pour tenter de redresser la barre, la possibilité de scinder ses activités au Royaume-Uni en perte de vitesse et GLS, sa branche de transports de colis à l'international, qui voit quant à elle ses revenus progresser avait été envisagée fin juillet par le groupe postal. L'entreprise affichait, en effet, une perte opérationnelle de 92 millions de livres, et estimait que la situation n'allait pas s'améliorer au cours de l'année. En revanche GLS, s'il a vu ses volumes décliner de 3% sur un an, a vu son chiffre d'affaires progresser de 7,8%, profitant notamment de prix plus élevés, et fait un bénéfice opérationnel de 94 millions de livres. « S'il n'y a pas de changement opérationnel significatif au sein de Royal Mail au Royaume-Uni, le Conseil d'administration envisagera toutes les options pour protéger la valeur et les perspectives du groupe, y compris la séparation des deux sociétés », avait donc indiqué l'entreprise.

Le groupe envisageait également de changer de nom pour s'appeler International Distributions Services. Il abandonnerait donc le nom de sa filiale opérant au Royaume-Uni, Royal Mail, afin de « refléter la structure du groupe en deux sociétés distinctes » et « l'importance accrue de GLS pour le groupe ».

(Avec AFP)