Scandale financier au Vietnam : la patronne d’un géant de l'immobilier risque la peine de mort après avoir détourné 12 milliards d'euros

C'est le plus grand scandale financier qu'ait connu le Vietnam. Truong My Lan, patronne déchue du conglomérat Van Thinh Phat, un géant de l'immobilier vietnamien, est accusée d'avoir détourné près de 12 milliards d'euros. Elle connaîtra son sort ce jeudi. Le tribunal Hô Chi Minh-Ville qui s'apprête à rendre son verdict avait été aménagé pour permettre à 3.000 personnes d'assister aux débats. Dix procureurs et près de 200 avocats ont assisté au procès qui a duré un mois, le temps d'examiner 6 tonnes de documents. La police a identifié environ 42.000 victimes de ce scandale immobilier qui a choqué le pays et provoqué des manifestations à Hanoï et Ho Chi Minh Ville, dans une rare expression de colère collective autorisée par ce régime autoritaire.

Truong My Lan est accusée d'avoir escroqué environ 42.000 personnes entre 2012 et 2022, via un montage d'obligations transitant par la Saigon Commercial Bank SCB, détenue à plus de 90% par son groupe, avec la complicité de fonctionnaires chargés de superviser le secteur bancaire. L'argent détourné - 304.000 milliards de dongs, soit 11,5 milliards d'euros ou 3% du produit intérieur brut du Vietnam en 2022 - aurait alimenté son train de vie luxueux et servi à la corruption.

Des « économies d'une vie » envolées

Depuis l'arrestation en octobre 2022 de l'ancienne dirigeante, les clients de la SCB ayant acheté une obligation Van Thinh Phat ne peuvent pas retirer leur argent, ni recevoir des intérêts sur leurs dépôts. « Je voulais utiliser l'argent pour l'entretien de notre maison, pour aider mes enfants », explique Nga, qui s'exprime sous pseudonyme pour des raisons de sécurité. Cette infirmière à la retraite avait placé les « économies d'une vie » soit environ 120.000 dollars, dans des obligations du groupe immobilier Van Thinh Phat, auprès de la Banque commerciale de Saïgon (SCB).

La liste des 85 accusés comprend des anciens fonctionnaires de la banque centrale, des ex-membres du gouvernement ainsi que des dirigeants de la banque impliquée dans le montage frauduleux, la Saigon Commercial Bank (SCB), sur fond de purge anticorruption orchestrée depuis plusieurs années par le pouvoir communiste visant les hautes sphères politiques et économiques.

La peine de mort éclamée seulement à l'encontre de la patronne

Les procureurs ont réclamé la peine capitale, rarement prononcée pour des infractions financières, à l'encontre seulement de Truong My Lan, considérée comme le cerveau de l'opération. La femme d'affaires a nié son rôle et rejeté la faute sur ses subordonnés. Le recours à la peine de mort est monnaie courante au Vietnam pour des affaires de stupéfiants, mais demeure rare pour des délits ou crimes économiques. Les statistiques sur son application sont classées secret d'Etat, mais Amnesty International estime que de « nombreuses » exécutions ont lieu chaque année, de l'ordre de plusieurs dizaines par an.

Lire aussiOpération séduction pour Biden au Vietnam, sous fond de guerre commerciale avec la Chine

Le procès a révélé certaines combines, comme un pot-de-vin d'environ cinq millions d'euros en liquide dissimulé dans des boîtes de Styrofoam, un isolant thermique habituellement utilisé pour le transport de fruits ou de fruits de mer. La destinataire, ancienne responsable chargée de l'inspection au sein de la banque centrale, a assuré avoir refusé le paquet, tendu par l'ancien président de la SCB. Ce dernier a affirmé de son côté ne pas l'avoir repris après l'avoir donné, selon un média d'Etat. Les procureurs ont aussi fait état de plus d'un millier de propriétés confisquées à la dirigeante.

Le régime communiste a accéléré sa campagne anticorruption

Faute de transparence et de régulation efficace, le système bancaire vietnamien laisse la porte ouverte à de puissants acteurs privés qui peuvent imposer leurs intérêts au détriment des épargnants. « Maintenant, la question c'est: y a-t-il d'autres cas similaires dans le pays ? », s'interroge Linh Nguyen, analyste au cabinet de consultants Control Risks.

L'affaire a ébranlé la confiance accordée aux institutions bancaires, et poussé les Vietnamiens à investir dans l'or, valeur refuge par excellence, qui a atteint un pic en décembre dernier à l'échelle nationale. Les gens pensent que « c'est plus sûr de garder son argent sous l'oreiller ou des lingots d'or dans des coffres à la maison » poursuit l'analyste. Le scandale Van Thinh Phat pourrait bien n'être « que le sommet de l'iceberg », prévient Bui Kien Thanh, expert bancaire. « Je pense que beaucoup, beaucoup d'autres banques font la même chose, mais peut-être en moindre quantité », estime-t-il.

Ces dernières années, le Vietnam s'est lancé dans une vaste campagne de répression anti-corruption contre des haut fonctionnaires et des membres de l'élite économique du pays. Plus de 4.400 personnes ont été inculpées dans plus de 1.300 affaires de corruption depuis 2021. En novembre, les procureurs vietnamiens ont annoncé l'inculpation de Truong Quy Thanh, le dirigeant du groupe Tan Hiep Phat, qui fabrique certaines des boissons gazeuses les plus populaires du pays, pour s'être approprié 31,5 millions de dollars (28,8 millions d'euros) avec ses deux filles. Do Anh Dung, président du promoteur immobilier Tan Hoang Minh Group, sera également jugé pour avoir acquis illégalement 355 millions de dollars (327 millions d'euros) lors d'une vente d'obligations qui a attiré plus de 6.500 investisseurs.