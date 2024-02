Véhicule électrique : le Tesla vietnamien perd deux fois plus d'argent qu'il n'en gagne

Voilà un résultat qui ne va pas plaire aux investisseurs. Ce jeudi, le premier constructeur automobile du Vietnam a annoncé une envolée de son chiffre d'affaires de 91% en 2023 à 1,19 milliard de dollars. Une nouvelle qui aurait pu être bienvenue si elle n'avait pas été éclipsée par une perte nette de 2,39 milliards de dollars, en hausse de 14,7% par rapport à celle de 2022.

VinFast explique en partie ce phénomène par des ventes moins bonnes que prévues. En janvier, il avait déjà prévenu avoir manqué son objectif de ventes sur l'année 2023. Lors de cet exercice, il a livré près de 35.000 voitures électriques représentant 1,09 milliard de dollars et une hausse de 111% par rapport à l'année précédente. Mais, c'est largement moins que la cible de 50.000 véhicules qu'il avait annoncés précédemment.

Lire aussiStellantis affiche un bénéfice record de 18,6 milliards d'euros, mais voit sa marge reculer

Le groupe a tout de même tenté de rassurer ses investisseurs en affirmant qu'au quatrième trimestre 2023, ses ventes ont atteint 436 millions de dollars, en hausse de 26% par rapport au trimestre précédent.« Nous avons vu des résultats favorables dans nos opérations commerciales au quatrième trimestre, avec une forte croissance des revenus et une amélioration des marges bénéficiaires », a commenté Anh Nguyen, directeur financier de VinFast, cité dans un communiqué.

Une jeune pousse qui a beaucoup investi

Ce dernier s'est notamment montré confiant sur le futur. « Nous restons concentrés sur l'amélioration de la performance des investissements et le renforcement de notre bilan en réduisant les coûts de production et de matériaux », a-t-il ajouté.

Lancé en 2017 et espérant rivaliser avec les géants du secteur, l'américain Tesla et le chinois BYD, le groupe VinFast va, par ailleurs, augmenter son objectif de livraison à 100.000 véhicules en 2024. Il a également indiqué qu'il souhaitait se développer dans d'autres marchés internationaux, en dehors des États-Unis, du Canada et de l'Europe.

L'industriel vietnamien va, en outre, débuter le 25 février la construction d'une usine de véhicules électriques en Inde, dans l'État du Tamil Nadu (sud du pays), dont la capacité de production sera de 150.000 véhicules par an. L'entreprise prévoit également d'investir au moins 1,2 milliard de dollars en Indonésie, où elle envisage d'établir une usine de véhicules électriques, et a aussi l'intention d'investir aux Philippines.

Un ralentissement des ventes en Europe également

Le constructeur vietnamien n'est pas le seul à connaître des difficultés. Depuis le début de l'année, les constructeurs européens font, eux aussi, face à un ralentissement des ventes de voitures électriques, un segment de marché au cœur aujourd'hui de leur stratégie en Europe. Les commandes ont, en effet, commencé à diminuer en 2023 sur le Vieux-Continent et la tendance ne semble pas s'inverser en ce début d'année. L'arrêt des subventions en Allemagne, les incertitudes autour du bonus en France ou encore les aides à la conversion aussi bien pour les voitures thermiques que les électriques en Italie n'ont pas aidé les automobilistes dans leur choix.

Surtout, 2024 sera aussi celle de la réduction des prix. Et pour cause, les constructeurs chinois pratiquent une politique de prix de plus en plus agressive, forçant les autres constructeurs à s'aligner. Un nivellement vers le bas qui ne devrait pas améliorer la rentabilité du constructeur vietnamien.

(Avec AFP)