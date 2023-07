Royal Air Maroc compte quadrupler sa flotte d'avions, à 200 appareils (comme Air France)

Royal Air Maroc se met au service du plan de développement du tourisme du Royaume qui vise à attirer 65 millions de visiteurs à l'horizon 2037, soit environ six fois plus de visiteurs qu'aujourd'hui.

Lire aussiTourisme : le Maroc rouvre ses frontières

« La RAM va quadrupler sa flotte aérienne qui passera de 50 appareils actuellement à 200 appareils au cours des 15 prochaines années », selon un communiqué des services du chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Soit peu ou prou l'équivalent de la flotte de la compagnie Air France aujourd'hui qui compte plus de 200 avions.

A cet effet, la participation de l'Etat au capital de la RAM sera renforcée « dans le cadre de l'accompagnement par le gouvernement du projet d'investissement de la compagnie, de la mise en œuvre de son plan de développement, du soutien à sa compétitivité et de la digitalisation et l'amélioration de la qualité de ses services », précise le communiqué. Sollicité, le bureau du chef du gouvernement n'a pas voulu dire à quelle hauteur. Le montant du plan d'investissement n'a pas été divulgué non plus.

De nouveaux avions dès 2024

La RAM compte acquérir de nouveaux avions dès 2024 dans le cadre de l'implémentation de sa stratégie de développement, a fait savoir son PDG lors d'une conférence de presse à Casablanca, cité par l'agence de presse MAP. Renfloué par l'Etat au lendemain de la pandémie - en 2020, la RAM avait essuyé des pertes de 1,6 milliard de dollars - le transporteur national prévoit par ailleurs l'ouverture de nouvelles destinations internationales et la mise en place de 46 autres dessertes domestiques afin de promouvoir le tourisme intérieur. Au niveau international, la RAM vise plus particulièrement le marché africain mais aussi américain et asiatique. Enfin, le hub aérien de Casablanca, mégapole et capitale économique du royaume, doit renforcer son rôle de plateforme de correspondance internationale.

Le tourisme, l'un des piliers de l'économie marocaine, a repris de belles couleurs

Ce plan de développement est d'autant plus crucial que le tourisme est l'un des piliers de l'économie marocaine, fournisseur de dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Durement touché pendant la pandémie - le Maroc a été l'un des derniers pays à s'ouvrir sans contraintes au monde - Il s'est redressé en 2022, avec environ 11 millions de touristes, soit un taux de récupération de 84% des arrivées de 2019, selon des statistiques officielles.

Au cours du seul mois de juin 2023, « près de 1,4 million de touristes étrangers ont franchi les postes-frontières, affichant une croissance impressionnante de 25% par rapport à 2019, année de référence », selon un communiqué du ministère du Tourisme, cité par Arab News. Au total, sur les six premiers mois de l'année, le Maroc a accueilli 6,5 millions de touristes, enregistrant une croissance de 21% par rapport à 2019.

Le royaume chérifien entend accueillir 17,5 millions de touristes à l'horizon 2026 pour des recettes escomptées de 120 milliards de dirhams (environ 11 milliards d'euros), indique le ministère du Tourisme.

(Avec AFP)