Suisse : l'inflation tombe à 1,7% sur un an

En juin, l'inflation en Suisse a reculé à 1,7% sur un an (contre 2,2% le mois précédent). Elle atteint ainsi l'objectif de la banque centrale (un taux inférieur à 2% sur un an) pour la première fois en un an et demi. Ce ralentissement est essentiellement dû à la baisse des prix des produits pétroliers, a annoncé lundi l'office fédéral de la statistique (OFS). Leur chute se chiffre à 22,6%, selon les relevés de ce dernier. Les prix des produits importés jouent leur rôle également, ces derniers ayant reculé de 0,1% sur un an en juin.

Par rapport au mois de mai, l'inflation a toutefois augmenté de 0,1% en juin en raison de la hausse des prix de certains légumes et des tarifs dans l'hôtellerie, l'indice des prix à la consommation s'établissant à 106,3 points, selon l'OFS. En revanche, les prix des transports aériens, de l'essence, du diesel ainsi que des fruits à noyau ont diminué par rapport au mois de mai, précise l'OFS.

La Suisse bonne élève

Ce recul de l'inflation à 1,7% sur un an se situe dans la fourchette de prévisions des économistes interrogés par l'agence suisse AWP. Celle-ci tablait sur un renchérissement de l'ordre de 1,6% et 1,9%. Aussi, la Suisse est à ce jour le pays d'Europe au taux d'inflation le plus faible sur un an : L'Espagne légèrement derrière avec 1,9%, la Belgique avec 4,15% et la France avec 4,5%. L'inflation dans le pays retrouve ainsi l'objectif de la banque centrale pour la première fois depuis début 2022. En février 2022, elle était passée au-dessus du seuil visé de 2% sur fond d'envolée des prix de l'énergie déclenchée par l'invasion de l'Ukraine.

Malgré une rapide décrue de l'inflation depuis mars 2023, la Banque nationale suisse (BNS) a toutefois remonté son taux directeur d'un quart de point en juin. Le recul des derniers mois tient principalement à la baisse des prix des produits pétroliers et du gaz naturel, a argumenté la BNS, dont la priorité reste d'éviter que l'inflation ne s'enracine.

Un recul temporaire

Selon une étude réalisée par la banque Credit Suisse (rachetée par UBS), l'inflation devrait ralentir « à moins de 2% » dans les mois à venir. Mais ce recul ne devrait être que temporaire, selon ses économistes, en raison notamment de la pénurie de main-d'œuvre qui risque de peser sur les salaires. De plus, de nouvelles hausses de prix sont attendues durant les prochains trimestres pour les loyers, les forfaits mobiles et les transports publics.

(Avec AFP)