Les ventes du système d'artillerie Caesar ont explosé en 2022 (55 exemplaires)

En 2022, le système d'artillerie autotracté (canon de 155 mm) conçu et fabriqué par Nexter a connu un succès commercial inédit. La guerre en Ukraine, qui a remis au goût du jour les combats d'artillerie, n'est pas étrangère à ce dynamisme commercial. Le groupe spécialisé dans la fabrication d'armements terrestres a vendu l'année dernière 55 Caesar toutes versions confondues par quatre clients, dont deux déjà utilisateurs de ce système d'arme (France et République tchèque).

Un best-seller à l'exportation

La Direction générale de l'armement (DGA) a commandé en 2022 pour le compte de l'armée de terre 18 Caesar 6X6 MkI pour remplacer à l'identique le parc de l'armée de Terre française suite à la cession effectuée au profit de l'armée ukrainienne. Au total, Nexter a reçu de l'État français 95 commandes fermes depuis le début du programme (59 livrés, dont un détruit, 18 en commandes et, enfin, 18 cédés à Kiev). De son côté, Prague a acheté 10 Caesar 8x8 en complément de sa commande de 52 systèmes effectuée 2021. Par ailleurs, Nexter a réussi à accrocher l'an dernier deux nouveaux pays : la Belgique et la Lituanie ont commandé respectivement 9 et 18 Caesar 6X6 MkII.

Ce système d'artillerie est le best-seller de Nexter à l'export avec 319 exemplaires (sur un total de 414) vendus dans huit pays : Arabie Saoudite (132 exemplaires), Belgique (9), Danemark (19), Indonésie (37), Lituanie (18), Maroc (36) , République tchèque (62), Thaïlande (6)-, sur les 350 vendus). En outre, la France a offert à l'Ukraine 18 Caesar en service dans l'armée de terre pour se défendre contre la Russie.

Nouvelle version en 2026

Le développement de la nouvelle version Caesar 6X6 MkII a été lancé en décembre 2021 par la France, avec une entrée en service prévue dès 2026. Pour sa configuration nationale, la Lituanie participera activement à la phase de développement de ses 18 systèmes. Les principales améliorations du Caesar6X6 MkII concernent la protection de l'équipage et la mobilité pour le mettre à niveau dans le cadre de combats à haute intensité.

« La mobilité a été fortement renforcée grâce à une motorisation plus puissante (460 CV contre 215 CV auparavant), une nouvelle boîte de vitesse automatique et un châssis de nouvelle génération », a expliqué Nexter dans son communiqué. Ce châssis est couplé à une cabine blindée au niveau 2 STANAG contre les projectiles balistiques et les mines et engins explosifs improvisés. Enfin, le Caesar MkII conserve la mobilité stratégique du Caesar MkI puisqu'il est aéro-transportable dans un avion de transport militaire A400M.

Une artillerie « combat proven »

Le canon de 155mm/52 calibres du Caesar MkII est le même que celui du MkI, associé à de nouveaux logiciels de conduite de tirs. « Combat proven » (a fait ses preuves dans des combats) sur de multiples théâtres d'opérations, le Caesar permet une cadence de tir de six coups par minute et des tirs précis à plus de 40km. « Sa fiabilité et son efficacité en font l'outil idéal pour les combats de haute intensité », estime Nexter.