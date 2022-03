Ukraine : Monaco gèle les avoirs russes, la Suisse sort de sa neutralité

Ce sont deux tournants dans l'Histoire des nations. D'une part, Monaco entretient de longue date des relations étroites avec la Russie, les premiers traités et accords commerciaux et politiques conclus entre l'Empire russe et la principauté datant du XIXe siècle. D'autre part, la Suisse a quitté sa neutralité historique. La banque nationale suisse (BNS) étudie la possibilité de vendre ses placements liés à la Russie dans ses réserves de changes.