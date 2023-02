Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin

Climat : BNP Paribas assigné en justice par trois ONG

Première banque européenne, BNP Paribas est aussi la première banque à se voir assigner en justice au titre de la toute nouvelle loi sur le devoir de vigilance. Cette assignation traduit le dialogue de sourds entre un secteur bancaire qui avance à son rythme sur l'objectif « net zéro » , compte tenu du poids des encours passés et des procédures internes à mettre en œuvre, et des ONG de plus en plus convaincues de l'urgence d'exiger tout de suite un plan de sortie des énergies fossiles. Cette action inédite en justice pourrait alimenter une jurisprudence climatique dans les années à venir.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Les armées sont à court de munitions en attendant la future loi de programmation militaire

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu veut réaugmenter les stocks de munitions (missiles et obus) des armées françaises dans le cadre de la future loi de programmation militaire. Parallèlement, Eurenco va relocaliser un site de production de poudres en France.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

La France a consacré 500 millions d'euros pour accueillir les réfugiés ukrainiens

Un an après le conflit, le ministère de l'Intérieur a détaillé le dispositif d'aide à l'accueil des réfugiés ukrainiens, dont le flux a fortement baissé ces dernières semaines. Avec quelque 100.000 personnes, la France n'a accueilli qu'une faible part des 8 millions d'Ukrainiens qui ont fui le conflit.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Généralistes de la santé: vers une hausse du prix de la consultation à 30 euros, mais sous conditions

La Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) propose que la consultation chez le généraliste, actuellement à 25 euros, passe à 30 euros pour les praticiens qui accepteront des engagements supplémentaires contre la désertification médicale. Pour les médecins ne voulant pas de ces engagements, la consultation serait fixée à 26,50 euros.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Fraude fiscale : Bercy compte récupérer 14,6 milliards d'euros de 2022, somme record

Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal affirme que les sommes recouvrées pour fraude fiscale en 2022 vont battre le montant record de 2019, grâce à de nouvelles technologies mais aussi à des amendes négociées avec les grandes entreprises.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

ARTICLE BONUS :

- Pour ou contre : faut-il encore durcir les sanctions contre la Russie ? (Sylvie Matelly face à Cyrille Bret)

Bonne lecture et très bonne journée.

La rédaction